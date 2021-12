M. Svrček: Zmenou zákona o ŠFRB uľahčujeme výstavbu nájomných bytov

Bratislava 7. decembra (TASR) - Zmenou zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) sa uľahčuje výstavba nájomných bytov. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR Miloš Svrček (Sme rodina) na tlačovom brífingu. Podľa neho ide o reakciu na potreby samospráv.



Zákon by mal preto umožniť poskytnúť úver aj na stavebné úpravy existujúcich bytov v budovách, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou (UNESCO), a to bez ohľadu na typ budovy, v ktorej sa takéto byty nachádzajú. Vytvorí sa tak možnosť podpory úprav bytov v meštianskych domoch, čím sa oživia centrá historických miest a pomôže sa aj záchrane historického a kultúrneho dedičstva krajiny.



"Po rokovaní s predstaviteľmi Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR sa rozhodli presadiť lepšie podmienky pri získaní úveru na obstaranie bytu rodinám s maloletým dieťaťom tým, že súčasné zvýhodnenia, ktoré sa uplatňujú pre odchovancov detských domovov a rodiny ZŤP osôb, sa použijú aj pre rodiny s maloletými deťmi," vysvetlil Svrček.



Návrh zákona by mal zvýšiť záujem o budovanie cenovo dostupného nájomného bývania. Podľa štátnej tajomníčky MDV SR Kataríny Brunckovej je jedným z cieľov zvýšiť záujem o obstaranie nájomných bytov zo strany samosprávy, ako aj súkromného sektora. Tým by sa rozšírila ponuka nájomných bytov s cenovo dostupnou výškou nájomného.



"Ministerstvo dopravy zároveň predložilo do legislatívneho procesu aj zmeny vykonávacích právnych predpisov v tejto oblasti, ktorými sa nadväzne zavedú ďalšie vylepšenia systému, ako si ich vyžiadala aplikačná prax a moderné trendy vo výstavbe. Ide predovšetkým o podporu bezbariérovosti a elektromobility v projektoch nájomných bytov, ako aj financovanie realizácie vegetačných striech na takýchto stavbách," povedala Bruncková.



Cieľom schválenej novely je zlepšenie podmienok a zvýšenie dostupnosti finančných zdrojov zameraných na rozširovanie sektora nájomného bývania s cenovo dostupnou výškou nájomného. Zákon upravuje niektoré podmienky pre poskytovanie výhodného úveru.