M. Uhlerová: Je dôležité, aby rozpočet na rok 2023 bol prijatý

Bratislava 13. októbra (TASR) - Z pohľadu odborov je dôležité, aby štátny rozpočet na rok 2023 bol prijatý, najmä pre potrebu valorizácie miezd štátnych a verejných zamestnancov a pre potrebu riešiť kompenzačné oparenia. Uviedla to po stredajšom (12. 10.) rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025.



"Máme však ešte otvorené otázky a pripomienky, najmä v oblasti zdravotníctva, ktoré sa budú riešiť. Z tohto dôvodu sme návrh rozpočtu, po zapracovaní našich pripomienok a otázok ohľadom zdravotníctva odporučili na ďalšie konanie," priblížila.



Spresnila, že odborári prišli na rokovanie tripartity s dvomi zásadnými témami. "V prvom rade je to pretavenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a nariadenia vlády o zvyšovaní platov verejných a štátnych zamestnancov. Môžem vyhlásiť, že tieto záväzky sú pretavené do návrhu štátneho rozpočtu, ktorý ak bude schválený, tak platy spomínaných zamestnancov sa budú valorizovať," poznamenala.



Druhým okruhom, ktorý KOZ požadovala, bolo podľa nej riešenie energetickej a inflačnej krízy smerom k domácnostiam, firmám a verejným inštitúciám. "Na to sme dlhodobo poukazovali, aj demonštráciou, na ktorej sme vyzývali vládu a parlament, aby urýchlene prijali potrebné opatrenia," podčiarkla.



Pripomenula, že vláda predkladá rozpočet na rok 2023, v ktorom je plánovaná rezerva vo výške 3,4 miliardy eur určená na kompenzačné opatrenia súvisiace s energetickou krízou.



"My sme na tripartite nastolili otázku, keďže sa prostriedky nachádzajú v kapitole Všeobecná pokladničná správa, teda sú k dispozícii ministrovi financií, že potrebujeme vedieť, ako budú tieto financie použité, prerozdelené, kam budú smerovať," priblížila.



"Dostali sme odpoveď, že 1,4 miliardy eur pôjde na pomoc firmám, teda do rozpočtovej kapitoly ministerstva hospodárstva. Sumou 940 miliónov eur sa bude centrálne riešiť pomoc verejnému sektoru v otázkach energií, 900 miliónov eur pôjde do kapitoly ministerstva práce a 160 miliónov eur pôjde na dopravu. Ak k tomu prirátame ešte 1,5 miliardy eur pre rozpočet roku 2022, tak sa dostávame na úroveň asi 5 miliárd eur pomoci," dodala prezidentka KOZ SR.