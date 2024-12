M. Uhlerová: KOZ je pripravená podpísať KZ pre verejnú a štátnu službu

Bratislava 9. decembra (TASR) - Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR je pripravená prakticky okamžite podpísať kolektívne zmluvy (KZ) vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu. Uviedla to v pondelok na brífingu po rokovaní tripartity prezidentka konfederácie Monika Uhlerová.



"Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú správu a štátnu službu sú dohodnuté od septembra, avšak ešte sme nepristúpili k ich podpisu. Samosprávy požadujú dofinancovanie zo strany štátu, aby boli finančne schopné v budúcom a v ďalšom roku plniť záväzky, ktoré im vyplývajú z týchto vyšších kolektívnych zmlúv," priblížila.



Informovala, že sa snažila byť mediátorom pri dohode medzi samosprávami a štátom, aby došlo k spoločnému podpisu spomínaných kolektívnych zmlúv. "Musím povedať za Konfederáciu odborových zväzov, že sme pripravení podpísať obidve kolektívne zmluvy vyššieho stupňa aj hneď teraz či zajtra. Problém nie je na našej strane. Problém si musí vyriešiť štát so samosprávami, my kolektívne zmluvy podpíšeme. Štát spolu so samosprávami si musia problém vyriešiť tak, aby mohli byť kolektívne zmluvy platné a účinné od budúceho roka," dodala Uhlerová.