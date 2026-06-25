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M. Uhlerová obhájila post prezidentky Konfederácie odborových zväzov

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Na snímke prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Pre Uhlerovú to bude na čele KOZ druhé funkčné obdobie.

Autor TASR
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Bratislava 25. júna (TASR) – Konfederáciu odborových zväzov (KOZ) SR povedie aj počas ďalšieho funkčného obdobia Monika Uhlerová. Vo štvrtkových voľbách na 12. zjazde KOZ jej delegáti dali prednosť pred europoslancom Branislavom Ondrušom (Hlas-SD). Za viceprezidenta KOZ zvolili Milana Kuruca. Delegáti odhlasovali aj predĺženie funkčného obdobia orgánov KOZ zo štyroch na päť rokov.

Pre Uhlerovú to bude na čele KOZ druhé funkčné obdobie. Po prvý raz ju delegáti odborárskeho zjazdu zvolili v júni 2022. Jednou z jej ambícií bola snaha o odpolitizovanie odborového hnutia a odborov na Slovensku. Vzťah odborov s politickými stranami by podľa nej nemal byť zväzujúci a zaväzujúci, ale postavený na serióznej komunikácii s tými, ktoré majú hodnotové a programové prieniky s KOZ.
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