M. Uhlerová: V bankovom sektore zlyháva aj kolektívne vyjednávanie

Bratislava 12. decembra (TASR) - Banky za posledné roky nazbierali bezprecedentné zisky, ale nie sú ochotné podeliť sa so svojimi zamestnancami. Vyhlásila to v utorok prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová na brífingu počas štrajku zamestnancov Unicredit Bank s tým, že v sektore zlyháva aj kolektívne vyjednávanie. Hovorkyňa banky Zuzana Ďuďáková uviedla, že banka nepovažuje štrajk za konštruktívnu cestu k dohode.



"Viem, že vo vašom sektore zlyháva aj kolektívne vyjednávanie na sektorovej úrovni, keďže Slovenská banková asociácia (SBA) nechce vyjednávať so zástupcami odborového zväzu o lepších podmienkach v rámci celého sektoru," dodala Uhlerová.



Ako uviedla prezidentka odborárov, pokiaľ zlyháva sociálny dialóg, vyjednávanie a ak zamestnávateľ nie je ochotný ďalej vyjednávať, je potrebné siahnuť po štrajku. "Nebojujete len za seba a zamestnancov jedného zamestnávateľa, vy tým ukazujete aj ostatným zamestnancom, že pokiaľ to nejde vyjednávaním a konštruktívnym dialógom, musíte siahnuť po takejto aktivite," odkázala zamestnancom na brífingu.



Záväzok manažmentu je podľa hovorkyne banky naďalej rokovať a dosiahnuť dobrú dohodu, ktorá bude v najlepšom záujme zamestnancov a dlhodobej udržateľnosti nášho podnikania. "Manažment napriek náročnému ekonomickému prostrediu v rámci kolektívneho vyjednávania predložil odborovej organizácii realistickú a zodpovednú ponuku, ktorá aktuálne patrí k najlepším nielen v bankovom sektore," reagovala Ďuďáková s tým, že banka rešpektuje zákonné právo zamestnancov na štrajk, ale nepovažuje ho za konštruktívnu cestu k dohode.



Zamestnanci UniCredit Bank v utorok vstúpili do ostrého štrajku pre klesajúce reálne mzdy druhý rok po sebe. Banka odmietla návrh sprostredkovateľa kolektívneho vyjednávania a vyhýba sa férovému sociálnemu dialógu. Informovala o tom v stredu (6. 12.) hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová.