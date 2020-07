M. Ürge: Na cestách je veľká korupcia, najmä v odťahových službách

Bratislava 10. júla (TASR) – Na slovenských cestách je veľká korupcia, hlavne čo sa týka odťahovania vozidiel. Upozornil na to prezident asociácie Žltý anjel asistance24 (ŽAA24) Marián Ürge na spoločnom brífingu s predstaviteľmi Únie autodopravcov Slovenska (UNAS). Vidí problémy v tom, ako funguje Národná diaľničná spoločnosť aj dopravná polícia.



„Funguje to tak, že každá poisťovňa na Slovensku má asistenčné služby v Českej republike, Česi nám tu riadia Slovensko,“ dodal Ürge s tým, že zo slovenských ciest si podľa neho urobili monopol. „Majú nejakých zmluvných partnerov, pričom absolútne nikoho nepustia na tie cesty a zavolajú si len toho svojho, ktorý má, akože podľa nich vykonávať to odtiahnutie,“ vysvetlil Ürge. Problém však podľa neho nastáva vtedy, keď bežný človek si zavolá ním vybranú odťahovú službu, tak mu poisťovne nechcú tieto náklady preplatiť.







„Druhá vec - vznikla tu štátna s. r. o., kde policajti volajú svoje odťahovky, máme informácie od našich chlapcov, že sa to hýbe medzi 20 až 50 eur za osobné vozidlo a 500 eur za kamión, keď je vysypaný, a to len preto, že to robí nejaký ich človek,“ dodal Ürge.



Prezident asociácie upozorňuje aj na tzv. lovcov nehôd, ktorí podľa jeho slov chodia na nehody a využívajú to, že ľudia sú v tiesni. „Všetko im sľubujú zadarmo, dávajú im tam podpísať nejaké papiere, a potom následne si dvojnásobne, trojnásobne viac pýtajú od poisťovne,“ dodal Ürge s tým, že keď poisťovňa odmietne zaplatiť, peniaze vymáhajú od majiteľov vozidiel. Asociácia disponuje aj konkrétnymi príkladmi takýchto podvodov.



Predstavitelia UNAS, podporení asociáciou ŽAA24, sú naďalej nespokojní aj s mýtnym systémom. Peniaze z neho totiž podľa nich končia v cyperských spoločnostiach. „My sme chceli v januári, aby tento mýtny systém spadol, alebo sa pozastavil,“ uviedol predseda únie Stanislav Skala s tým, že na piatkovom rokovaní na rezorte dopravy a výstavby predstaviteľom UNAS bolo povedané, že sa systém pozastaviť nedá – pri výpovedi zmluvy by totiž hrozila veľká pokuta.