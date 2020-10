Vallo: Električky do K.Vsi a Dúbravky budú lepšie, tichšie, rýchlejšie

Bratislava 23. októbra (TASR) - Električková doprava na Karlovesko-dúbravskej radiále bude kvalitnejšia, komfortnejšia a bezpečnejšia. Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo to vyhlásil pri slávnostnom otvorení modernizovanej električkovej trate, ktorá bude do prevádzky pre verejnosť spustená v pondelok (26. 10.) ráno.



"Mnohé veci v pôvodnom projekte sme zmenili, či sa týkali napríklad zeleného podložia trate, mobiliáru na zastávkach, ale aj technického riešenia. Aj za chodu stavby sme sa ešte snažili nájsť riešenia, ktoré električkovú dopravu urobia lepšou, tichšou a rýchlejšou," uviedol Vallo. Primátor si od zmodernizovaného úseku a komfortného spojenia sľubuje nárast preferencie verejnej dopravy a zníženie počtu osobných áut v uliciach.







Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme Rodina) upozornil, že práve koľajová doprava je prostriedkom pre dlhodobo udržateľný mestský rozvoj. "I preto otvorenie tohto úseku, aj ako Bratislavčan, veľmi vítam," povedal.



Podľa predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu bude koľajová doprava ešte dlho najlepším dopravným riešením pre verejnú dopravu v metropole Slovenska. "Pre mňa je teda dokončenie tejto modernizácie veľmi dobrou správou, poďme touto cestou ďalej," vyzval.



Starostka Karlovej Vsi, rekonštrukciou najviac dotknutej mestskej časti, označila dokončenie modernizácie a koniec dopravných obmedzení za veľkú úľavu. "Rada by som sa poďakovala všetkým, ktorí sa o realizáciu postarali, ale aj tým, ktorí svojou ohľaduplnosťou a tolerantnosťou prispeli k tomu, že počas takých veľkých stavebných úprav v tomto frekventovanom úseku nedošlo k väčšiemu nešťastiu, ktoré sa mohlo stať," zvýraznila Dana Čahojová. Ocenila i to, že magistrát v ťažkej dobe našiel zdroje aj na rekonštrukciu cestných ťahov popri trati.



Starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová si myslí, že v súčasnom zložitom období je potrebné oceniť aj termíny dokončenia takej rozsiahlej stavby. Osobne sa teší zo zelenej výplne koľajovej trate, ktorú tvorí rozchodník. "Aj takýto detail posúva Bratislavu medzi moderné európske metropoly," upozornila.



Starosta Dúbravky Martin Zaťovič verí, že znovuobnovenie električkovej dopravy do Karlovej Vsi a Dúbravky je znamením, že sa život vracia do normálu. "A dúfam, že tak čoskoro bude aj v súvislosti s koronou," dodal.



V rámci obnovenej električkovej dopravy na Karlovesko-dúbravskej radiále budú môcť cestujúci rátať s vyššou frekvenciou spojov a vyššou prepravnou kapacitou. Linky 4 a 9 na tejto trati budú mať intervaly štyri minúty v rannej špičke, päť minút v ostatných obdobiach dňa, sedem až osem minút cez víkend. V pracovných dňoch budú všetky električky veľkokapacitné.



Rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizuje ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. Modernizáciu zaplatia z európskych peňazí. Okrem kompletnej výmeny koľají a trakčného vedenia pribudnú bezbariérové zástavky, mobiliár či elektronické tabule, zásadnou zmenou je tiež vybudovanie dvoch prestupných uzlov Molecova a Damborského.