M. Vallo: Magistrát výhrady ministerstva k cyklotrase preverí

Bratislava 8. októbra (TASR) - Hlavné mesto Bratislava konkrétne výhrady Ministerstva dopravy (MD) SR k cyklotrase na Vajanského nábreží preverí a ak sa ukážu byť vecné, mesto nevidí problém problematické miesta cyklotrasy upraviť. Uviedol to primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo v reakcii na utorkový brífing ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD).



"Minister dopravy Jozef Ráž dnes verejne komunikoval výhrady jeho rezortu k cyklotrase na Vajanského nábreží. S pánom ministrom máme korektnú diskusiu a na mnohých témach sa vieme zhodnúť. Na tejto jednej sa však nezhodneme," priblížil Vallo.



"Po niekoľkých mesiacoch skúmania cyklotrasy nám jeho rezort doručil výzvu, v ktorej už nehovorí o rušení cyklotrasy, ale žiada na nej zosúladiť dopravné značenie tak, aby bolo v súlade so všetkými normami a predpismi. Značenie na nábreží tak, ako je dnes, sme opakovane preverovali. Jednoznačne si myslíme, že je v súlade s predpismi a k celému projektu vydal súhlasné stanovisko aj Krajský dopravný inšpektorát. Preveríme však konkrétne výhrady MD a ak sa ukážu byť vecné, nevidíme problém takéto miesta upraviť," zdôraznil primátor Bratislavy.



Informoval, že MD SR zároveň žiada, aby mesto odstránilo obrubníky, ktoré oddeľujú cyklotrasu od priľahlého jazdného pruhu pre autá, pretože vraj tvoria prekážku na ceste. "V tomto prípade budeme určite voči výzve ministerstva namietať, keďže tieto obrubníky sú určené ako vodiace dopravné zariadenie, a za také ich považoval aj Krajský dopravný inšpektorát, ktorý k projektu vydal súhlasné stanovisko. Ich zmyslom je zvýšenie bezpečnosti cyklistov jazdiacich v oddelenom cyklopruhu a navyše ani nie je v pôsobnosti MD posudzovať toto zvolené riešenie," podčiarkol Vallo.



"Hoci odstránenie obrubníkov budeme namietať, neznamená to, že zároveň neuvažujeme o inom type tohto oddeľovníka, ktorý nemusí byť tak masívny, ale ktorý bude zároveň aj naďalej dostatočne chrániť tisícky cyklistiek a cyklistov, ktorí jazdia po tejto trase, vrátane rodín s deťmi," upozornil primátor.



Vallo dodal, že ho mrzí, že niektorí vládni poslanci túto cyklotrasu naďalej populisticky zneužívajú ignorujúc fakt, že situácia na tomto mieste sa oproti prvým týždňom už dávno zmenila. "Cyklotrasa na Vajanského sa pomerne rýchlo stala jednou z najobľúbenejších a najfrekventovanejších v Bratislave (automatické cyklosčítače ukazujú 40.000 prejazdov cyklistov mesačne) a dopravné dáta jednoznačne potvrdzujú, že jazdné doby pre autá na tomto úseku sú už porovnateľné s tými, aké boli pred realizáciou projektu," priblížil.



"Sme presvedčení, že historické centrum mesta nemá od Dunaja predeľovať štvorprúdová cesta a nemyslíme si, že štát by mal samosprávam určovať, ako si má mesto organizovať dopravu, kde má byť cyklotrasa, kde má byť jednosmerka a kde zákaz vjazdu. Na to je samospráva, ktorá túto situáciu vyhodnocuje z pohľadu potrieb obyvateľov a rozvoja mesta, a nie z pohľadu predvolebných vyhlásení politikov," uzavrel bratislavský primátor.



Minister dopravy Jozef Ráž v utorok na tlačovej konferencii informoval, že cyklotrasu na Vajanského nábreží v Bratislave bude musieť hlavné mesto upraviť. Nariadilo mu to MD SR po vykonaní štátneho odborného dohľadu. Hlavné mesto má do 40 dní z cyklotrasy odstrániť obrubníky, ktoré podľa rezortu dopravy spôsobujú nehody, a do 90 dní cyklotrasu zúžiť v miestach, kde obmedzila cestu.