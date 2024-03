M. Vallo: Novelou chcú zrušiť cyklopruh na Vajanského nábreží

Bratislava 1. marca (TASR) - Novelou cestného zákona sa ministerstvo dopravy snaží prinútiť hlavné mesto Bratislava, aby zrušilo cyklopruh na Vajanského nábreží. V piatok na sociálnej sieti to uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo. Návrhu novely zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) predložil rezort dopravy v týchto dňoch opätovne na skrátené pripomienkové konanie.



"Už od jesene sledujeme snahu mladých bratislavských poslancov Smeru a neskôr aj ministerstva dopravy prinútiť nás zrušiť cyklopruhy na Vajanského nábreží. Táto ich snaha má dnes podobu novely cestného zákona," uviedol primátor.



V novele cestného zákona navrhuje rezort dopravy rozšíriť svoje kompetencie o možnosť vykonávať štátny odborný dozor nad cestami prvej až tretej triedy a miestnymi cestami, ak to vyžaduje naliehavý verejný záujem alebo ide o okolnosti hodné osobitného zreteľa. Rezort si tiež navrhuje rozšíriť svoje právomoci o možnosť zaujať stanovisko v prípade, ak cestný správny orgán alebo obec nesúhlasí so záväzným odôvodneným stanoviskom dopravného inšpektorátu.



"Novinkou sú aj astronomické pokuty za nesplnenie nariadenia ministerstva dopravy. V prvom kroku ide o 200.000 eur a následne, ak samospráva nevykoná nápravu do 60 dní, tak ďalších 600.000 eur, ktoré možno ukladať opakovane až do splnenia politického želania ministerstva," uviedol Vallo s tým, že pokuty bude rezort dopravy ukladať bez možnosti odvolania sa.



Novelu cestného zákona predkladá rezort dopravy na pripomienkovanie už opakovane. Predošlý návrh, v ktorom rezort navrhoval rozšíriť svoje kompetencie aj o vydávanie záväzných stanovísk k osádzaniu dopravného značenia či dopravných zariadení, po kritike samospráv stiahol a prepracoval.



Vallo na sociálnej sieti kritizoval, že ministerstvo dopravy predložilo ďalšiu verziu novely cestného zákona a opäť bez odbornej diskusie a v zrýchlenom legislatívnom procese. "V tomto štáte je dostatok problémov, ktorých riešenie neznesie odklad a kde by mal prevziať iniciatívu štát, ale trúfam si povedať, že cyklochodník na Vajanského ani iné dopravné riešenia v mestách a obciach to nie sú," uviedol primátor Bratislavy.