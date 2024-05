Varga:Maďarsko je mostom hospodárskej spolupráce medzi Európou a Áziou

Budapešť 3. mája (TASR) - Pred pätnástimi rokmi Maďarsko upustilo od svojej jednostrannej a izolovanej hospodárskej politiky a otvorením sa Východu postavilo do popredia maďarské záujmy, vyhlásil v piatok maďarský minister financií Mihály Varga. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Maďarsko dnes patrí medzi najotvorenejšie ekonomiky sveta, výkon jeho exportu je v pomere k veľkosti krajiny vynikajúci, má vysokú mieru investícií a konkurencieschopný daňový systém, povedal Varga v panelovej diskusii na medzinárodnom investičnom fóre v Taškente. Problémy za posledné štyri roky však ukázali, že keď je kríza globálna, nie je možné spoliehať sa na vonkajšiu pomoc, dodal. Preto je podľa neho najdôležitejším strategickým cieľom Maďarska vybudovať odolné hospodárstvo.



"Regionálne blokády vždy viedli ku konfliktom, ktoré často vyústili do vojen, zatiaľ čo budovanie kontaktov a spolupráca vždy prinášajú reálne výsledky. Sme presvedčení, že namiesto upadnutia do izolácie potrebujeme posilnenie hospodárskej spolupráce medzi Európou a Áziou," povedal Varga.



Vďaka otváraniu sa Východu si vláda našla strategických partnerov aj v strednej Ázii a výsledky sú jasné, pokračoval minister. "Maďarsko sa stalo mostom v hospodárskej spolupráci medzi Európou a Áziou a krajina získava väčšinu investícií z Ázie," uzavrel Varga.