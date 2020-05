Vestagerová trvá na tom, že Lufthansa za pomoc ponúkne kompenzáciu

Brusel 29. mája (TASR) – Európska komisia nekladie nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa žiadne prekážky do cesty v jej úsilí získať od štátu finančnú podporu. Trvá však na tom, že firmy, ktoré dostanú od štátu vysokú kapitálovú injekciu, musia za získanú konkurenčnú výhodu poskytnúť kompenzácie. Uviedla to v piatok komisárka Európskej únie pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová.



Nemecká vláda plánuje poskytnúť najväčším nemeckým aerolíniám balík v hodnote 9 miliárd eur. Podporu však musí schváliť aj Európska komisia. Vestagerová žiada, aby sa letecká spoločnosť výmenou za pomoc, v rámci ktorej štát získa v Lufthanse 20-percentný podiel, vzdala niektorých vzletových a pristávacích pozícií na letiskách v Mníchove a vo Frankfurte nad Mohanom.



Predstavenstvo Lufthansy však požiadavku komisárky odmieta a nesúhlasne sa v minulých dňoch vyjadrili aj niektorí nemeckí politici. Ako uviedla agentúra Reuters, odbory v Lufthanse poslali Vestagerovej a šéfke EK Ursule von der Leyenovej list, v ktorom podmienky pre leteckú spoločnosť ostro kritizovali a požiadali o ich prehodnotenie.



Vestagerová však odmieta, že by nemeckým aerolíniám chcela nepriaznivú finančnú situáciu, do ktorej sa dostali v dôsledku pandémie nového koronavírusu, ešte viac sťažiť.



"Nie, nestaviame ďalšie prekážky," povedala Vestagerová v piatok na tlačovej konferencii. Ako dodala, Európskej komisii ide iba o to, aby spoločnosť (a môže to byť akákoľvek spoločnosť s výrazným vplyvom na trh) s rekapitalizáciou vyššou ako 250 miliónov eur, poskytla kompenzácie za zásah do hospodárskej súťaže.