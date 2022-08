M. Vetrák: Navrhujeme voľnejší režim pre rodičov pri krúžkovnom

Bratislava 26. augusta (TASR) – Pri tzv. krúžkovnom by sa mal zvoľniť režim pre rodičov. Úpravu zákona o financovaní voľného času dieťaťa predkladá na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR poslanec OĽANO Milan Vetrák. Rovnako by mal návrh nastaviť aj vhodnejší postup postihovania záškoláctva žiakov, čím reaguje aj na výhradu prezidentky SR Zuzany Čaputovej.



Namiesto strhávania sumy z prídavkov na deti by mali byť podľa Vetráka rodičia v prípade, že sa vyskytne u ich detí záškoláctvo nad určitú mieru, sankcionovaní nie priamo z prídavkov na deti, ale zo svojho príjmu, tak ako sú sankcionovaní v súčasnosti. "Len tam rozširujeme dôvody, ktoré umožnia dávať pokutu za priestupky, ktoré sú porovnateľné alebo zodpovedajú tým istým dôvodom, za ktoré sa podľa platného zákona majú strhávať prídavky na deti," spresnil.



Nazdáva sa, že pokiaľ by táto legislatíva bola schválená, už by nebol ďalší dôvod, aby sa Ústavný súd (ÚS) SR venoval časti podania prezidentky, ktoré sa týka záškoláctva a rozporu s Dohovorom o právach dieťaťa. Vetrák avizoval, že ak bude právna norma schválená, na ÚS bude smerovať návrh na pozastavenie konania v danej časti.



Úpravy týkajúce sa financovania voľného času dieťaťa majú viesť k tomu, aby rodičia neboli tak prísne zviazaní pôvodne nastavenými kritériami a parametrami a aby mohli lepšie narábať s peniazmi na voľnočasové aktivity detí. Vetrák podotkol, že vecné riešenie sa nemení.



Priblížil, že pri krúžkovnom by po novom nemali prostriedky na účte prepadávať každý mesiac, ale budú viazané na rok. "V rámci roka si s tým rodič bude môcť hospodáriť," skonštatoval. Rovnako bolo treba aj vyhodnocovať aktivitu veľmi rýchlo po tom, ako bola ukončená, preto by sa táto doba mala predĺžiť na jeden týždeň.



Na základe už schváleného zákona o financovaní voľného času dieťaťa dostanú deti od päť do 18 rokov na voľnočasové aktivity 60 eur mesačne. Upravila sa tiež suma daňového bonusu, zároveň sa zvýšil aj prídavok na dieťa a upravil sa systém jeho vyplácania. Ak dieťa nebude chodiť do školy, výška prídavku má byť len polovičná.



Prezidentka na ÚS napadla sporné časti protiinflačného balíčka v rámci novely zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Okrem iného upozorňuje, že zníženie prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na polovicu v čase, keď namiesto rodiča prijíma tieto dávky osobitný príjemca, je v rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa.