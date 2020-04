M. Viskupič chce úpravy pri emisiách štátnych cenných papierov

Bratislava 22. apríla (TASR) – Celková hodnota zdrojov z predaja štátnych cenných papierov a úverov na krytie záväzkov štátu by sa mala zmeniť. Poslanec SaS Marián Viskupič to chce dosiahnuť v pozmeňujúcom návrhu k vládnej novele zákona o opatreniach vo finančnej oblasti.



Emisie vydané v období pandémie sa podľa neho nemajú započítať do limitov určených v zákone o štátnom rozpočte na rok 2020 a v zákone o štátnom dlhu a štátnych zárukách. "Týmto spôsobom sa umožní plynulé financovanie štátu počas celého roka 2020," skonštatoval Viskupič.



Pre mimoriadne väčšie výdavky a menšie príjmy štátneho rozpočtu si podľa neho Slovensko bude musieť požičať v tomto roku prostredníctvom emisií štátnych cenných papierov výrazne väčšiu sumu ako 5,4 miliardy eur, ktorá je schválená v zákone o štátnom rozpočte na rok 2020. Zvýšenie tejto hodnoty je limitované na 6,3 miliardy eur. Ministerstvo financií však pravdepodobne dosiahne tento limit už v máji tohto roka.