M. Viskupič: Novelou zákona o dani z príjmov vyrovnávame pokrivenia

Bratislava 1. decembra (TASR) – V návrhu zákona o dani z príjmov by mali ešte nastať zmeny. Navrhuje ich aj poslanec koaličnej SaS Marián Viskupič. V súvislosti so zrušením obedov zadarmo by sa mal upraviť daňový bonus na dieťa. Príspevok na kúpeľnú starostlivosť sa má zrušiť, v prípade rekreačných a športových poukazov by sa však mal ponechať súčasný stav. Uviedol to v utorok v rozprave k novele zákona s tým, že sa tak vyrovnávajú aj "pokrivenia" z minulosti.



"V súlade s programovým vyhlásením vlády vyrovnávame ďalšie pokrivenia zákonov z minulosti, totiž nič nie je drahšie ako benefit poskytnutý zadarmo," skonštatoval Viskupič v súvislosti s obedmi zadarmo. Návrh v podobe daňového bonusu podľa neho dáva pracujúcim rodičom viac slobody. Podotkol, že deti rodičov v núdzi, deti rodičov z marginalizovaných skupín, či deti nezamestnaných rodičov majú stále nárok na obed zadarmo.



Priblížil, že daňový bonus sa uplatňuje na každé vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. Je viazaný na dosiahnutie zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo zdaniteľných príjmov z podnikania, alebo inej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo podľa poslanca v roku 2020 predstavuje 3480 eur.



Deti od nula do 6 rokov by mali mať dvojnásobok daňového bonusu. "Rozširujeme daňový bonus pre deti od 6 do 15 rokov, a tam sú dve pásma, od 1. júla 2021 na 1,7-násobok, to bude platiť do konca roka, a od 1. januára 2022 to bude 1,8-násobok základného daňového bonusu," vyčíslil Viskupič. Ponecháva sa zároveň vek od 15 do 25 rokov, kde bude základná výška daňového bonusu.



Suma daňového bonusu je naviazaná na životné minimum, ktorého rast vplýva aj na rast daňového bonusu. V roku 2019 to bolo podľa Viskupiča 22,17 eura, v tomto roku 22,70 eura a pre rok 2021 to je 23,22 eura.



Pôvodne navrhované úpravy pri rekreačných a športových poukazoch sa pravdepodobne neuskutočnia, aj keď Viskupič konštatuje, že sú takisto nesystémovým prvkom. "Avšak máme za to, že v aktuálnej koronakríze dáva zmysel ich zachovať a aj takto podporiť ťažko skúšaný turistický priemysel," vyhlásil. Ponechať by sa tak mal súčasný stav, teda ich oslobodenie od daní a odvodov.



Zrušiť by sa však mal príspevok na kúpeľnú starostlivosť. "Daňovník si mohol raz ročne uplatniť zvýšenie daňového základu o 50 eur, z čoho vyplývalo asi 9 eur aj nejaké centy reálna úspora," dodal Viskupič.



Poslanec podal aj ďalší pozmeňujúci návrh, ktorým sa upravuje základňa pre určenie priraditeľného príjmu fyzickej osoby, ktorý bude predmetom zdanenia podľa pravidiel uplatňovaných pre kontrolované zahraničné spoločnosti na fyzické osoby. Zmeniť sa má aj sadzba dane zo 7 % na 25 %, ktorou sa budú zdaňovať priraditeľné príjmy.



Podľa navrhovanej novely zákona o dani z príjmov sa majú zaviesť ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi, aby fyzické osoby nevyvážali svoje príjmy do daňových rajov. Tiež sa majú rozšíriť benefity pre daňovníkov, ktoré im poskytuje finančná správa.