M. Viskupič považuje návrh rozpočtu na rok 2022 za štedrý

Bratislava 9. decembra (TASR) – Návrh rozpočtu na budúci rok je mimoriadne štedrý. Vo verejnej správe ráta s výdavkami viac ako 49 miliárd eur, čo predstavuje takmer 47 % z celkového očakávaného hrubého domáceho produktu (HDP) za rok 2022. Uviedol to vo štvrtok šéf parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) v rozprave k návrhu rozpočtu na budúci rok. Zároveň požiadal o podporu predloženému návrhu štátneho rozpočtu. SaS ho podľa jeho slov podporí.



Štát podľa neho musí na sebe začať šetriť. "Potrebujeme vybudovať reálne efektívny štát, na to sú potrebné reformy a presmerovanie finančných prostriedkov do kľúčových oblastí, ktoré potrebujú reformy, a šetrenie na úradníkoch, štátnych inštitúciách, štátnych orgánoch, počínajúc ministerstvami a končiac aj v niektorých prípadoch samosprávami," skonštatoval Viskupič.



Zároveň tvrdí, že by bolo potrebné radšej sa pripraviť na dlhodobo vyššiu fundamentálnu infláciu, keďže tento parameter podľa neho ovplyvní hospodárenie. "Mali by sme pozornosť venovať aj zavedeniu nástrojov, ktoré dosahy nárastov cien tovarov a služieb môžu aspoň čiastočne eliminovať. Makroekonomické predpoklady vo východiskách návrhu rozpočtu na roky 2022 až 2024 sú v tomto ohľade nastavené správne," poznamenal.



Zároveň komentoval aj slová ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ktorý vyhlásil, že návrh štátneho rozpočtu síce pôjde na hlasovanie s deficitom 4,94 % HDP, nedovolí však čerpať z prostriedkov nad 4,3 %, keďže sa v koalícii na troch ústavných zmenách nedohodli.



Viskupič je podľa vlastných slov rád, že minister "rešpektoval politickú realitu" a nepustil sa do znižovania vládou schváleného deficitu 4,94 % na 4,3 %. Myslí si, že by to bol zvláštny precedens, pretože väčšinou sa v parlamente deficit zvyšuje, nie znižuje. "Rešpektujem a oceňujem rozhodnutie pána ministra, že uvedených cca 500 miliónov eur bude strážiť vo všeobecnej pokladničnej správe, a teda zatiaľ sa neminú," dodal. Tieto rozhodnutia ministra financií podľa neho výrazne uľahčia prijatie rozpočtu.