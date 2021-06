M. Viskupič: Deficit sme nemuseli navyšovať tak dramaticky a rýchlo

Na archívnej snímke podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 30. júna (TASR) - Júnová daňová prognóza ukázala, že nebolo potrebné tak dramaticky a rýchlo navyšovať deficit. Reagoval tak predseda finančného výboru Marián Viskupič (SaS) na aktualizáciu daňovej prognózy na roky 2020 až 2024, ktorú v stredu na tlačovej konferencii predstavil vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO).Viskupič poznamenal, že prišlo na slová liberálov, ktorí pozitívne čísla vo sfére výbere daní očakávali.podotkol.Ekonomika Slovenska sa podľa neho zotavuje, badať rast počtu pracovných miest, vyššiu spotrebu, zlepšujúci sa výber dane z pridanej hodnoty (DPH) aj rast hrubého domáceho produktu (HDP).okomentoval Viskupič s tým, že najnovšie prognózy sú ešte optimistickejšie. Medziročne prichádza nárast a Slovensko môže rátať aj s lepším výberom daní, a teda s vyššími ako rozpočtovanými príjmami.pripomenul Viskupič.Predseda finančného výboru verí, že cestou zdravých verejných financií nie je zadlžovanie krajiny či zvyšovanie sadzieb daní. Kľúčová je podľa neho podpora ekonomiky, zamestnanosti, tvorba hodnôt a solidarita s tými, ktorí majú obmedzené možnosti sa o seba postarať.uzavrel Viskupič.Matovič na stredajšej tlačovej konferencii uviedol, že do štátneho rozpočtu do konca roka pribudne o 1,1 miliardy eur viac, než ukazovala marcová daňová prognóza. Príčinou je podľa neho to, že sa firmám vlani darilo omnoho lepšie, než sa čakalo, a výpadky na daniach a odvodoch boli sedemkrát nižšie, ako ukazovali odhady.Viskupič v čase prijímania novely zákona roka zdôrazňoval, že čísla by sa mali odvíjať od nových dát, nie od tých marcových.