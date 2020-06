M. Viskupič: SR deklaruje, že verejné financie budú pod kontrolou

Bratislava 3. júna (TASR) - Slovensko vo svojom Programe stability na roky 2020 až 2023 prezentuje, že bude mať verejné financie pod kontrolou a pozícia krajiny bude udržateľná. Uviedol to v pléne poslanec SaS a predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič. Kritizoval bývalú vládu za to, že nevyužila zdroje v minulom období efektívne.



Viskupič upozornil, že čistý dlh Slovenska bol na konci roka 2018 43 % hrubého domáceho produktu (HDP) a vtedajší program bol plný slov o ozdravení a konsolidácii. "Dnes už nič neplatí. Vizitka stavu krajiny, o ktorý sa opiera súčasný program stability, nie je dobrá. Slovensko bude potrebovať veľa, pretože veľa peňazí budeme potrebovať na sanovanie sektorov, ktoré mali byť po ôsmich rokoch hojnosti, silných výberov daní vo výbornom stave. Krajina sa za posledných osem rokov výrazne zadlžila," vyhlásil Viskupič. Zdroje sa podľa neho v minulosti nepoužili na dosiahnutie dobrého stavu v zdravotníctve, dobrého stavu železníc a ciest ani na postavenie nových škôl, či internátov, alebo modernizáciu obrany. "Nepoužili sa ani na vybudovanie modernej IT infraštruktúry, naopak, sme prebyrokratizovaná krajina, občan sa nabehá po úradoch. Zostal dlh, treba ho splácať a prišiel nový koronavírus," podotkol Viskupič.



Poslanci v parlamente majú podľa jeho slov na stole program stability, ktorý používa slová ako pokles, riziká, zvýšenie dlhu, deficitu, dane. "Používa však aj slová ako stabilizácia, podpora, opatrenia, investície, udržateľnosť, disciplína," dodal Viskupič s tým, že vláda má plán, koľko a kde minúť. "Limity neprekročíme," podotkol Viskupič. Slovenská ekonomika sa podľa neho bude musieť diverzifikovať. "Každá kríza je nielen hrozba, ale aj príležitosť. Pomoc z Európskej únie bude viazaná na reformy. Slovensko má historickú šancu diverzifikovať ekonomiku a posunúť sa dopredu," myslí si Viskupič.