M. Viskupič:Program vlády reflektuje aktuálnu situáciu s koronavírusom

Bratislava 29. apríla (TASR) – Programové vyhlásenie vlády (PVV) reflektuje aktuálnu situáciu v súvislosti s novým koronavírusom. Zdôraznil to v stredu v pléne poslanec SaS Marián Viskupič. Poznamenal, že najbližšou prioritou vlády sú krátkodobé a cielené opatrenia na pomoc ohrozených skupín podnikateľov, zamestnancov aj živnostníkov.



Vláda bude podľa neho operatívne reagovať na vývoj a po stabilizačnej fáze sa zameria na opatrenia na obnovenie hospodárskeho rastu. "Opatrenia pôjdu ruka v ruke s posilnením udržateľnosti verejných financií v krátkodobom aj dlhodobom horizonte," podotkol s tým, že tá je základom pre ekonomickú stabilitu a udržateľný ekonomický rast.



Po odznení krízy sa podľa Viskupiča bude vláda zameriavať na to, aby sa slovenská ekonomika adaptovala na novú situáciu, ktorú vyvolala pandémia. Vo všeobecnosti bude prioritou vlády podpora väčšej diverzifikácie slovenského hospodárstva. "Vláda bude vytvárať priestor a podmienky na podporu inovácií v oblastiach, ktoré pomôžu nielen zmierniť dosahy súčasnej krízy, ale v budúcnosti pomôžu obdobným situáciám predchádzať," dodal.



Zároveň poukázal na to, že vláda chce vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj malých, stredných aj veľkých podnikov. "Budeme uplatňovať princíp 'Najprv mysli v malom'," doplnil. Spomenul tiež ambíciu zaviesť univerzálnu voľnú živnosť.



Vláda tiež podľa jeho slov uskutoční komplexný audit poplatkového zaťaženia podnikania aj audit všetkých hlásení a výkazov požadovaných štátom. Cieľom bude tiež znižovanie regulačných povinností. "Zavedieme povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné zaťaženie v ich kompetencii," skonštatoval.



V oblasti verejných financií vyzdvihol plán na zabezpečenie fungujúceho trojročného rozpočtovania a zlepšenie proticyklickej funkcie verejných financií. "Aby sme v dobrých časoch dokázali výrazne šetriť a v zlých dokázali výrazne pomáhať ekonomike," ozrejmil Viskupič. Poukázal tiež na zámer vlády zaviesť záväzné rozpočtové pravidlá v strednodobom horizonte prostredníctvom výdavkových stropov.



"Ak dokážeme efektívne využiť každé jedno dostupné euro vo verejných rozpočtoch, bude možné splniť maximum úloh z programového vyhlásenia," vyhlásil s tým, že PVV je vízia a náčrt, ako si vláda predstavuje Slovensko o štyri roky. Pripustil, že je pravdepodobné, že sa vláde konca volebného obdobia nepodarí splniť 100 % PVV.



Poslanec Vladimír Faič zo Smeru-SD reagoval s tým, že ak vo vládnom programe nie sú termíny a jasné záväzky, zostáva v podobe "voľnej vízie". Zita Pleštinská z OĽaNO vyzdvihla zámer venovať prioritnú pozornosť vytváraniu priaznivého prostredia pre rozvoj malých, stredných aj veľkých podnikov. Prihovorila sa tiež sa prijatie zákona, ktorý bude riešiť tzv. domáce bytové podnikanie.