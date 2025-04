M. Weber: Trumpove clá znamenajú nástup nového svetového poriadku

Brusel 6. apríla (TASR) - Nové plošné clá, ktoré v stredu (2. 4.) oznámil americký prezident Donald Trump, znamenajú nástup nového svetového poriadku. Vyhlásil to líder Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Európska únia (EÚ) sa musí postaviť novej situácii čelom, povedal Weber v rozhovore pre médiá vydavateľského domu Funke Mediengruppe. Trumpove rozhodnutie označil za obrovskú chybu, z ktorej sa Európa musí poučiť. Európa má šancu „stať sa majákom spravodlivých obchodných vzťahov“, uviedol predseda EPP a líder jej frakcie v Európskom parlamente, pričom zdôraznil, že starý kontinent teraz musí dosiahnuť výsledky. Weber konkrétne vyzval na dokončenie dohody so združením juhoamerických krajín Mercosur a iniciovanie obchodnej dohody s Indiou.



„Tieto nové obchodné dohody sú protitrumpovské dohody,“ poznamenal. Líder európskych kresťanských demokratov zároveň varoval pred zvýšenou spoluprácou s Čínou. Ľudová republika sníva o inom svetovom poriadku a „to pre nás určite nie je model budúcnosti a Čína by nemala a nesmie nahradiť USA ako vedúcu svetovú obchodnú mocnosť,“ zdôraznil.