Wiezik: EÚ víta očistný proces v Pôdohospodárskej platobnej agentäre

Brusel 26. októbra (TASR) - Možné zneužívanie prostriedkov EÚ, do ktorého mala byť zapletená aj Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zo Slovenska, bolo v pondelok (25.10.) poobede predmetom rozpravy v Európskom parlamente (EP) na pôde Výboru EP pre kontrolu rozpočtu (CONT).



Rozpravy, ktorá bola zameraná na opatrenia nadväzujúce na vyšetrovanie možného zneužitia financií z rozpočtu EÚ určených pre poľnohospodárstvo na Slovensku, sa okrem zástupcov Európskej komisie (EK) a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) zúčastnil aj slovenský minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



Slovenský europoslanec Michal Wiezik (SPOLU), ktorý je ako jediný zo slovenských zástupcov v europarlamente členom výboru CONT, pre TASR uviedol, že v rámci Hlavného direktoriátu EK pre poľnohospodárstvo (DG AGRI) panuje zhoda, že s plnou akreditáciou PPA sa malo počkať ešte štyri mesiace.



Spresnil, že zástupca eurokomisie potvrdil, že korekcie na platby projektov z druhého piliera vo výške 25 % ostávajú stále v platnosti. "Spustenie platieb projektov z druhého piliera, ako bolo avizované ministerstvom, by teda logicky znamenalo krátenie platieb farmárom, alebo hlbšie siahnutie do už aj tak vyprázdneného štátneho rozpočtu," skonštatoval.



Wiezik upozornil, že eurokomisia víta očistný proces v PPA, no doterajšie kroky nepovažuje za dostatočné a nevidí dôvod na zníženie alebo zrušenie vysokých korekcií. Pripomenul, že slovenskému agrorezortu boli v rámci výboru CONT vyčítané hlavne nedostatočné kontroly riadiaceho orgánu a tiež fakt, že nové nastavenia sa ľahšie presadzujú na papieri ako v praxi.



OLAF uzatvoril koncom roka 2020 tri administratívne vyšetrovania týkajúce sa možného zneužitia fondov EÚ v oblasti poľnohospodárstva na Slovensku. Zistenia tohto úradu zahŕňajú nezrovnalosti v priamych platbách a systémové nedostatky vo vnútroštátnych postupoch overovania.



Podľa Wiezika OLAF vyjadril obavy nad tým, ako je na Slovensku spravovaný pôdny fond, keď problémy boli identifikované od úrovne katastra, cez sporné vlastnícke vzťahy k pôde, nájomné zmluvy až po fragmentáciu pôdy.



Upozornil tiež, že vyšetrovania dvoch prípadov OLAF stále prebiehajú na vnútroštátnej úrovni a mnoho zistení vyplývajúce z auditov EK je stále otvorených, aj preto výbor CONT bude mať aj naďalej Slovensko "pod drobnohľadom".



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR ešte v piatok (22.10.) informovalo, že bruselskí audítori ponúkli možnosť predĺžiť dočasnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ak by si nebolo isté splnením akreditačných podmienok. "DG AGRI nám nadštandardne ponúklo možnosť predĺžiť dočasnú akreditáciu, ak by sme si neboli istí splnením podmienok. Ich ponuka však vychádzala zo stavu k 13. septembru 2021, keď nemali k dispozícii výsledky personálnej kapacitnej analýzy a ani záverečnú správu nezávislého audítorského posúdenia, ktoré potvrdilo splnenie všetkých bodov akčného plánu," spresnil agrorezort.



Komunikácia s DG AGRI je podľa ministerstva rozsiahla, vecná, konštruktívna a realizuje sa na pravidelnej báze s jediným cieľom, a to spoločne účinne chrániť záujmy Slovenskej republiky a Európskej únie.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)