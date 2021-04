M. Wiezik vyzval EK prehodnotiť podporu v oblasti spaľovania biomasy

Brusel 13. apríla (TASR) - Skupina 24 poslancov Európskeho parlamentu (EP) sa v utorok v spoločnom liste obrátila na Európsku komisiu (EK) s výzvou na zmenu smernice EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie v článkoch, ktoré stanovujú pravidlá finančnej podpory a príspevku energie z drevnej biomasy. Iniciátorom výzvy je slovenský europoslanec Michal Wiezik (Spolu).



List je adresovaný výkonnému podpredsedovi EK Fransovi Timmermansovi zodpovednému za Európsku zelenú dohodu, eurokomisárke pre energiu Kadri Simsonovej a eurokomisárovi pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijusovi Sinkevičiusovi. Jeho signatári vyzývajú exekutívu EÚ, aby otvorila a navrhla zmenu smernice o obnoviteľných zdrojoch energie v článkoch, ktoré stanovujú pravidlá finančnej podpory a príspevku energie z drevnej biomasy pre naplnenie cieľov Únie týkajúcich sa získania 32 % energie z obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030.



Wiezik pre TASR pripomenul, že základom argumentácie poslancov EP sú dáta zo správy Spoločného výskumného centra (JRC) z januára 2021, podľa ktorých sa v Únii spaľuje guľatina na účel výroby energie, a až 51 % predstavuje surové drevo (kmene, koruny, pne, veľké kusy mŕtveho dreva) a nie odpad z výroby. Ak by EK navrhla vyšší cieľ energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej vyrobenej energii bez zadefinovania toho, čo je skutočne obnoviteľný zdroj energie z kategórie tuhej biomasy, mohlo by to mať tragické následky pre svetové i európske lesy.



Vo výzve pre eurokomisiu, ktorou Wiezika podporilo ďalších 23 poslancov EP z piatich politických frakcií sa uvádza, aby EK navrhla pravidlá, ktoré ponúknu finančnú podporu spaľovaniu skutočne obnoviteľnej a udržateľnej biomasy, teda takej, ktorej energetické využitie neohrozuje ekosystémy.



Iniciatíva odkazuje na pravidlá, ktoré navrhla Poradná rada európskych akadémií vied (EASAC) a podľa ktorých sa za udržateľnú a obnoviteľnú má považovať iba biomasa s dobou návratnosti uhlíka 10 rokov. Takúto podmienku spĺňa odpad z drevospracujúceho priemyslu, alebo porasty rýchlorastúcich drevín. Pri aplikácii týchto pravidiel by podľa Wiezika biomasa z energeticky motivovanej ťažby a vysokého lesa nemohla byť finančne podporená.



Pod výzvu sa podpísali aj ďalší traja slovenskí europoslanci, a to Vladimír Bilčík (Spolu), Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) a Eugen Jurzyca (SaS).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)