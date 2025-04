Moskva 9. apríla (TASR) - Rusofóbia vychádza Európsku úniu (EÚ) draho, keďže odmietanie ruskej energie zo strany Bruselu najviac zasiahlo samotnú Európu, vyhlásila v stredu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



S odvolaním sa na odborné prepočty Zacharovová na brífingu uviedla, že krajiny Európskej únie prišli v dôsledku protiruskej energetickej politiky za posledné tri roky o 1,3 bilióna eur v podobe strateného hrubého domáceho produktu (HDP). „Toto je skutočná cena protiruského kurzu EÚ. Rusofóbia je skutočne dosť drahá mánia,“ poznamenala a dodala, že „deštruktívna politika EÚ najviac zasiahla obyčajných západoeurópskych občanov“.



„Experti vypočítali, že v období rokov 2022 až 2024 občania EÚ prišli o 1,6 bilióna eur potenciálneho príjmu. Pre Európsku úniu je to obrovská suma peňazí, ktorá mohla byť vynaložená na riešenie skutočných, naliehavých, urgentných problémov vrátane boja proti energetickej chudobe, ale aj na iné problémy,“ uviedla Zacharovová.



„Brusel naďalej kráča samovražednou cestou a vo svojom rusofóbnom zápale míňa stovky miliárd eur, a to aj na podporu kyjevského režimu, na militarizáciu európskej ekonomiky, na platenie za dodávky drahých amerických energetických zdrojov. To všetko opäť vyvoláva tú istú otázku, čie záujmy vlastne háji súčasná zostava Európskej komisie na čele s Ursulou von der Leyenovou,“ uzavrela predstaviteľka ministerstva zahraničných vecí v Moskve.



EÚ sa snaží znížiť svoju závislosť od ruského zemného plynu a ropy, odkedy Moskva vo februári 2022 začala rozsiahlu vojenskú ofenzívu na Ukrajinu.