M. Žilinka: Prioritou bude objasňovanie a stíhanie daňových deliktov

Bratislava 21. januára (TASR) - Zásadnou prioritou nasledujúceho obdobia bude efektívne objasňovanie a nekompromisné trestné stíhanie daňových deliktov, ktoré oberajú spoločnosť o obrovské finančné zdroje. Skonštatoval to generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý sa vo štvrtok stretol na pôde Generálnej prokuratúry (GP) SR s prezidentom finančnej správy (FS) Jiřím Žežulkom.



Obaja sa zhodli na potrebe legislatívnych úprav, ktoré prispejú k zefektívneniu boja proti daňovej trestnej činnosti, zvlášť z pohľadu právnej úpravy účinnej ľútosti, ako aj rozsahu a výšky škody pri daňových trestných činoch. TASR o tom informovala hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová.



"Obsah rokovania s prezidentom finančnej správy ma utvrdil o úprimnej snahe oboch orgánov bojovať proti daňovej trestnej činnosti zaisťovaním výnosov z trestnej činnosti a ich legalizácie, ktoré sú jednou zo základných priorít prokuratúry, a to iným spôsobom, ako to bolo doposiaľ," uviedol Žilinka. "Po dnešnom rokovaní som presvedčený, že sa blíži doba, keď sa daňová trestná činnosť prestane vyplácať," povedal na margo stretnutia prezident FS Žežulka.



Na stretnutí sa zaoberali aj trestno-právnymi súvislosťami určovania daní podľa pomôcok a prevodov daňových subjektov na tzv. biele kone v priebehu výkonu daňovej kontroly. Zároveň sa zhodli sa na potrebe obnovenia spolupráce v rámci projektu Daňovej kobry, vzájomnej výmeny skúseností, ako aj vzdelávania príslušníkov Kriminálneho úradu FS a prokurátorov.