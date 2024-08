Má sa zvýšiť suma aj koeficienty kompenzačného príspevku baníkom

Bratislava 13. augusta (TASR) - Od januára 2025 by sa mali zvýšiť sumy a koeficienty kompenzačného príspevku baníkom. Štátny rozpočet to bude stáť v budúcom roku navyše 67.000 eur. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



"S účinnosťou od 1. januára 2025 sa navrhuje upraviť suma kompenzačného príspevku baníkom, ktorá sa poskytuje oprávnenej osobe a bola zamestnaná najmenej tri alebo najmenej šesť rokov v zamestnaní v baníctve, na 260,80 eura mesačne," uviedlo MPSVR v dôvodovej správe. Medziročne ide o zvýšenie takmer o päť eur.



Rezort práce doplnil, že rast sumy kompenzačného príspevku zaznamenajú aj baníci, ktorí boli zamestnaní v baníctve najmenej desať alebo aspoň 15 rokov. Mesačne dostanú 456,20 eura, čo je v medziročnom porovnaní o 8,50 eura viac.



MPSVR priblížilo, že úprava koeficientov súvisí so zvýšením súm životného minima od 1. júla. Osobám, ktoré odpracovali viac ako tri roky v baníctve, sa zvýši koeficient z 22,5 na 22,9. Nárast koeficientu o 0,6 na 30,4 by mali zaznamenať tiež baníci, ktorí odpracovali v tejto oblasti viac ako desať rokov.