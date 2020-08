Maas vyjadril nespokojnosť so sankciami USA za plynovod Nord Stream 2

Berlín 10. augusta (TASR) – Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas dnes vyhlásil, že svojmu americkému kolegovi Mikeovi Pompeovi dal najavo nespokojnosť s hrozbou sankcií USA voči nemeckému prístavu Sassnitz za plynovod z Ruska.



Novinári sa počas podujatia v Berlíne, konajúceho sa v čase, keď napätie na oboch stranách Atlantiku stúpa, spýtali Maasa na list troch amerických senátorov, v ktorom minulý týždeň sľúbili prísne sankcie voči prevádzkovateľom kľúčového nemeckého prístavu zapojeného do výstavby plynovodu Nord Stream 2.



„Spomenul som to včera počas telefonátu s ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom a vyjadril som svoje prekvapenie a nespokojnosť,“ povedal.



Plynovod Nord Stream 2 (Severný prúd 2) za 10 miliárd eur má zdvojnásobiť ruské dodávky zemného plynu cez Baltské more do Nemecka, najväčšej ekonomiky Európskej únie.



Americký prezident Donald Trump minulý rok podpísal legislatívu zameranú na dodávateľov pracujúcich na projekte Nord Stream 2 a na ďalšom ruskom plynovode TurkStream, ktorý prechádza cez Čierne more do Turecka. Tieto sankcie sa sústredili na technickú pomoc pri výstavbe. Samostatný zákon o boji proti americkým protivníkom prostredníctvom sankcií pritom umožňuje tvrdé opatrenia, ktoré môžu zahŕňať aj zastavenie prístupu dotknutých firiem k americkému finančnému systému.



Pompeo minulý mesiac pohrozil, že nemecké spoločnosti môžu čeliť sankciám aj za malé investície do projektu. Nemecko vyjadrilo hnev nad sankciami a uviedlo, že zasahuje do jeho vnútorných záležitostí.



Ukrajina, Poľsko a pobaltské štáty sa obávajú, že Nord Stream 2 poskytne ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi väčšiu kontrolu nad transportom energií do Európy.



Nemecko, aj napriek politickým rozdielom v prípade Ruska, považuje Nord Stream 2 za spôsob, ako si zabezpečiť stabilnejší a čistejší zdroj energie, keďže ustupuje od uhlia a jadrovej energie.



Berlín je dlhoročným spojencom USA, ale Trump má napäté vzťahy s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, ktorú dokonca označil za „zajatca“ Ruska.



Prístav Sassnitz na polostrove Jasmund vo východnej časti ostrova Rujana sa nachádza vo volebnom obvode Merkelovej.



Trump medzitým schválil plány na stiahnutie 9500 amerických vojakov z Nemecka, pričom obvinil Berlín, že nespravodlivo zaobchádza so Spojenými štátmi v rámci obchodu a nedáva dosť peňazí na obranu.