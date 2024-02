Macho: Agrorezort nevie vyplatiť priame platby za 2023 do 2 týždňov

Bratislava 12. februára (TASR) - Agrorezort objektívne nevie vyplatiť priame platby pre farmárov za rok 2023 do jedného či dvoch týždňov. Uviedol to v pondelok na brífingu predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho, za účasti ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) a generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Mareka Čepka. Poľnohospodári doteraz dostali od konca minulého roka na priame platby len zálohy.



"Ani ja, ani rezortné ministerstvo z môjho pohľadu objektívne nie je v stave vyplatiť v priebehu jedného, dvoch týždňov všetky priame platby. Stalo sa to z nášho pohľadu predmetom politického boja. My však nechceme byť do tejto pozície vmanipulovaní," spresnil Macho.



"Tlačíme aj na rezortné ministerstvo, aj na PPA, aby táto vec (platby, pozn. TASR) bola zadministrovaná čo najskôr. Tlačíme aj na to, aby v priebehu marca, apríla väčšina peňazí, ktoré teraz v sektore chýbajú, bola vyplatená," zdôraznil Macho.



Takáč zopakoval, že zálohové, teda čiastočné vyplácanie priamych platieb za rok 2023 zapríčinili predchádzajúce vedenia agrorezortu. "Fakt, že priame platby sa v tomto roku nevyplácajú tak ako v predchádzajúcich rokoch, je plná zodpovednosť predchádzajúcich vedení a predchádzajúcich vlád za tri a pol roka," podčiarkol agrominister.



Dôvodom pomalšieho vyplácania platieb za minulý rok je aj podľa Čepka to, že predchádzajúce vedenia ministerstva pôdohospodárstva, ale aj PPA nezvládli proces prípravy kampane roku 2023. "Chcem deklarovať všetkým farmárom, že všetci, ktorí si podali žiadosti o priame platby na rok 2023 a splnia podmienky, peniaze dostanú. Pri kampani za rok 2023 je ťažko z mojej pozície ovplyvniť procesy, ktoré sú už nastavené," dodal Čepko.