Macho: Výroba potravín v SR funguje, chýbajú pracovníci a rúška

Bratislava 17. marca (TASR) - Výroba potravín na Slovensku funguje, žiadny potravinársky závod sa nezatvára. Chýbajú však pracovníci, ako aj ochranné rúška. Uviedol to v utorok na brífingu Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami zavedenými pre nový koronavírus.



"Nie je dôvod na paniku. Neexistuje potravinárska fabrika na Slovensku, ktorá by zastavovala výrobu. Netreba vyvolávať paniku a zbytočne sa predzásobovať potravinami. Situáciu to len zhoršuje," priblížil.



V rastlinnej výrobe podľa jeho slov jarné práce pokračujú, poľnohospodári sejú a sadia. Živočíšna výroba má podľa Macha problém s pracovníkmi. "Zriaďujeme si svojpomocne ubytovacie kapacity na družstvách, ktoré budú slúžiť ako prípadné ubytovanie pre tých, ktorí by mali ostať v karanténe, ale aby zároveň boli na podniku, keďže dojnice stále doja," oznámil Macho.



Poľnohospodársky sektor podľa jeho slov eviduje, podobne ako iné odvetvia nedostatok ochranných rúšok. "Máme však pochopenie pre súčasnú situáciu, s nedostatkom rúšok sa snažíme bojovať tak, že si ich zabezpečujeme sami," povedal.



Macho zároveň oznámil, že slovenský potravinársky priemysel eviduje pokles zamestnancov o 10 až 20 %, a to v každej potravinárskej fabrike, ktoré zároveň zaznamenávajú dvoj- až trojnásobné zvýšenie objednávok oproti normálu.



Potravinárstvo podľa neho potrebuje mať presný scenár, čo v sa bude diať prípade, ak sa v nejakej veľkej potravinárskej prevádzke potvrdí nákaza a tá bude musieť fungovať naďalej. "Potrebujeme sa pripraviť na to, že sa v nejakej veľkej potravinárskej fabrike vyskytne nový koronavírus, čo robiť, aby sme ju nezatvorili," podčiarkol.



SPPK podľa neho apeluje na vládu, aby agropotravinári boli medzi prvými, komu sa budú prideľovať ochranné rúška a dezinfekčný materiál. "Žiadame tiež vládu o udelenie výnimky, aby kamióny s potravinami zo zahraničia mohli vstupovať na územie SR. Sme pripravení zúčastniť sa zasadnutia krízového štábu vlády a ponúkať riešenia," dodal Macho.