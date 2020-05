Macko: Bezkorupčné prostredie v štátnom IT je nesplniteľné do 4 rokov

Bratislava 27. mája (TASR) – Z ničoho nič vytvoriť bezkorupčné prostredie v štátnom IT sektore je podľa odborníka zo sveta IT Ondreja Macka veľkou úlohou, ktorá je počas štyroch rokov nesplniteľná. Vo všeobecnosti považuje plány vicepremiérky pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí) za dosť ambiciózne.



„Hlavne, čo sa týka korupcie, tak ono je to také 'zažraté' v rámci IT, že zmeniť to za štyri roky vyžaduje veľké odhodlanie. Tie štruktúry boli silne zabehnuté,“ uviedol Macko s tým, že v rámci IT tendrov bežne existovali nejaké podielové percentá, až potom sa to začalo vybavovať.



„Ľudia čakajú na to, že štát bude dostupný na mobilnej aplikácii,“ uviedol Macko s tým, že človek, ktorému sa narodí dieťa alebo chce prepísať auto, si jednoducho pozrie dostupné služby a na telefóne si to „vykliká“. „Teraz je to tak, že nám treba telefón, USB port, treba počítač, čítačku,“ dodal Macko s tým, že štát na mobile sľubovala už aj predchádzajúca vládna garnitúra. „Dokonca existoval aj termín, február tohto roka,“ dodal Macko.



Ako odpovedal na novinársku otázku o princípe „jedenkrát a dosť“, čiže o pravidle, že úrady by si nemali pýtať od občana dokumenty, ktorými už disponujú, neveril tomu, že sa to bývalej vláde podarí, ale stalo sa tak. „Spustili to v septembri. Zo začiatku boli problémy s tým, že na vládnej úrovni to fungovalo, ale úradníci mimo Bratislavy o tom ani veľmi nevedeli,“ uviedol Macko s tým, že na tento systém niektorí nabehli až neskôr.



„Toto pocítili občania, takže to fungovalo, ale nie je to dotiahnuté úplne kompletne, boli to len niektoré vybrané služby,“ dodal odborník. Podľa neho by bolo ideálnym stavom, keby si štát a úrady reálne nepýtali dokument, ktorý im už občan poskytol, to však v súčasnosti nenastáva.



„Často príde bežný človek s normálnou požiadavkou na zmenu trebárs adresy, že sa to nejako premenuje a prvá požiadavka úradu je 'predložte občiansky preukaz' a začnú sa vás pýtať na veci, ktoré jednoducho oni o vás vedia, takže nie je to dotiahnuté úplne do konca,“ dodal Macko s tým, že podľa neho je možné do ideálneho stavu dostať systém do roka, pretože tomu nechýba veľa.