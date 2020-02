ODBORNÍK: Najdôležitejší po pripojení na internet je sedliacky rozum

Bratislava 10. februára (TASR) - Odborníci aj laická verejnosť, ktorí denne používajú internet vo svojich zariadeniach, by mali myslieť na to, že internet má byť bezpečný a lepší. "Musíme myslieť na to, že akékoľvek zariadenie pripojené na internet môže byť napadnuté vírusmi. S tým treba počítať," povedal pre TASR šéfredaktor časopisu TouchIT Ondrej Macko v súvislosti s Európskym dňom za bezpečnejší internet. Ten pripadá na druhý februárový utorok, v roku 2020 je ním 11. február. Téma Európskeho dňa za bezpečnejší internet v tomto roku je "Spoločne za lepší internet".



"Akonáhle sa pripojím na internet, znamená to, že mám nejaké prepojenie medzi mojím a niečím zariadením. Na druhej strane je nejaký počítač, server alebo zariadenie, ktoré prijíma moje požiadavky, a to zariadenie mi posiela výsledky. Medzi výsledkami môžu byť aj škodlivé kódy. Ten kód, ktorý som nechcel, sa prepašuje dovnútra užitočnej správy," upozornil Macko. Otázku bezpečného a lepšieho internetu spojil s osobnou skúsenosťou z londýnskeho letiska: "Pri mojej nedávnej návšteve letiska Heathrow sa mi po pár sekundách po tom, ako som sa pripojil na letiskový internet, stalo, že som dostal od neznámeho človeka mail na moju skutočnú adresu, že všetky moje fotografie, takisto aj šteklivé video a iné veci, ktoré som mal v mobile, sú nejakým spôsobom odchytené a zároveň všetky svoje kontakty niekto stiahol a pokiaľ nezaplatím do 24 hodín vyše 2000 libier, všetky šteklivé informácie budú poslané na tieto kontakty. Zvážil som situáciu, vedel som, že žiadne šteklivé dáta v mobilnom telefóne nemám a mohol som si dovoliť tomu človeku napísať, aby nečakal ani minútu a hneď to zverejnil. Viac sa neozval."



Bezpečný internet je taký, na ktorom by sa takéto niečo nemalo stať, povedal. Jedným z riešení je nainštalovať antivírusový program, ale nie je to stopercentné. "Myslím si, že najdôležitejšie je používať sedliacky rozum," podčiarkol odborník a dodal: "Neotvárať neznáme prílohy od neznámych ľudí, pretože môžu obsahovať škodlivý kód."



Poukázal aj na využívanie internetu zadarmo, napríklad na letisku, vo vlaku či obchodných centrách. Tam by ľudia nemali robiť operácie s bankovým kontom.



Macko zdôraznil, že heslá treba meniť aspoň každé tri mesiace, pričom by mali byť "silné". To znamená, že by mali obsahovať minimálne osem znakov, pričom minimálne jeden znak by mala byť číslica a jeden znak by mal byť z anglickej klávesnice, napríklad zavináč, prečiarknutý krížik, apostrof či niečo podobné.



Európska sieť pre bezpečný internet (INSAFE) aj v roku 2020 organizuje Európsky deň za bezpečnejší internet. Akcie k tomuto dňu sa pripravujú približne v 150 krajinách sveta.



Európsky deň za bezpečnejší internet od roku 2004 organizuje Európska sieť pre bezpečný internet (INSAFE) s podporou Európskej komisie. Jeho hlavným cieľom je upozorniť deti a mladých ľudí na zodpovedné používanie internetu a nových informačných technológií. Tento deň podporuje EK prostredníctvom Programu pre bezpečnejší internet.



Lepší internet je internet, ktorý svojou rýchlosťou neobmedzí pri posielaní fotografií, odovzdávaní videa na sociálne siete, prípadne videokomunikáciu s kolegami. Pre TASR to uviedol šéfredaktor špecializovaného časopisu TouchIT Ondrej Macko v spojitosti s Európskym dňom za bezpečnejší internet.



V spojitosti s témou - Spoločne za lepší internet - Macko vysvetlil, že "spoločne, to znamená všetci, odborníci, ale aj laická verejnosť, ktorá každodenne používa internet vo svojich zariadeniach, musia myslieť na to, že internet má byť bezpečný a lepší". Dodal: "Musíme myslieť na to, že akékoľvek zariadenie pripojené na internet môže byť napadnuté vírusmi. S tým treba počítať," upozornil. Slovné spojenie "bezpečný internet" objasnil nasledovne: "Bezpečný internet je forma spojenia IT zariadení, pri ktorom hrozí menšie riziko straty dát. Bežne sa stáva, že keď sa pripojíte na letisku, vo vlaku či v obchodnom centre na internet, ste ohrození. Mne osobne po pripojení sa na letisku Heathrow v Londýne prišla na mail správa, že všetky moje kontakty sú odkopírované a bude na ne poslané video, ktoré som si mal údajne pozerať na šteklivej stránke. Ak nezaplatím do 24 hodín sumu vyše 2000 libier, tak sa aj stane. Odosielateľovi som odpísal, nech nečaká ani minútu a hneď to pošle. Viac sa neozval a nikto zo známych sa ma na nič nepýtal."



Lepší internet hodnotí Macko podľa rýchlosti a oneskorenia. Upozornil, že heslá treba meniť aspoň každé tri mesiace, pričom heslo by malo byť "silné". To znamená, malo byť obsahovať minimálne osem znakov, pričom minimálne jeden znak by mala byť číslica a jeden znak by mal byť z anglickej klávesnice, napríklad zavináč, prečiarknutý krížik alebo apostrof či niečo podobné.



Európska sieť pre bezpečný internet (INSAFE) aj v roku 2020 organizuje Európsky deň za bezpečnejší internet. Akcie k tomuto dňu sa pripravujú približne v 150 krajinách sveta. Zameriavajú sa najmä na bezpečnejšie aj zodpovednejšie využívanie on-line technológií a mobilných zariadení. A to v prvom rade deťmi a mladými ľuďmi.



Problematika bezpečnosti na svetovej počítačovej sieti sa v ostatných rokoch posunula z pozície bezpečnejšieho k lepšiemu internetu.



V krajinách EÚ, ako aj v ďalších štátoch sveta sa pri príležitosti Európskeho dňa za bezpečnejší internet organizujú na národnej či miestnej úrovni podujatia zamerané najmä na otázky bezpečnosti na internete.



Európsky deň za bezpečnejší internet od roku 2004 organizuje Európska sieť pre bezpečný internet (INSAFE) s podporou Európskej komisie. Jeho hlavným cieľom je upozorniť deti a mladých ľudí na zodpovedné používanie internetu a nových informačných technológií.