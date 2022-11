Macron chce hovoriť s Bidenom o obavách EÚ

Paríž 25. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce hovoriť o obavách Európy z dôsledkov amerických priemyselných dotácií a daňových úľav počas rokovaní s prezidentom Joeom Bidenom na budúci týždeň vo Washingtone. Vyhlásil to v piatok vysokopostavený francúzsky predstaviteľ, ktorý nechcel byť menovaný. TASR správu prevzala z AFP.



Macron poukáže na riziká pre európsku ekonomiku vyplývajúce z amerického zákona o redukcii inflácie (Inflation Reduction Act, IRA), ktorý Biden podpísal v auguste. A "vyvodí z rozhovorov potrebné závery pre nás ako Európanov", povedal vysoký poradca Macrona pod podmienkou zachovania anonymity.



Zákon, ktorý má urýchliť prechod USA na nízkouhlíkové hospodárstvo, obsahuje dotácie na zelenú energiu vo výške približne 370 miliárd USD (356,63 miliardy eur), ako aj zníženie daní na elektrické autá a batérie vyrobené v USA.



"Nemôžeme riskovať ďalšiu deindustrializáciu v Európe v čase, keď sa snažíme o reindustrializáciu," povedal novinárom Macronov poradca. Najväčšie obavy podľa neho vyvoláva "repatriácia amerických investícií v Európe".



Macronova návšteva bude prvou zahraničnou štátnou návštevou od nástupu Bidena do úradu, keďže pandémia ochorenia COVID-19 obmedzila stretávanie.



Hoci podľa Macrona v zákone, ktorý sa považuje za jeden z Bidenových hlavných legislatívnych úspechov, nie je možné urobiť žiadne zásadné zmeny, dúfa, že sa mu podarí získať "výnimky" pre európsky priemysel.



"Vieme si predstaviť, že americká administratíva bude súhlasiť s výnimkami pre určitý počet európskych priemyselných odvetví, možno rovnakým spôsobom, ako to robí v prípade Kanady a Mexika," dodal poradca.



Macron už dlho presadzuje zákon Buy Europe Act, ktorý by spotrebiteľom a vládam ponúkal stimuly a podporu pri nákupe zariadení vyrobených v Európskej únii (EÚ). Tento nápad však naráža na odpor krajín ako Holandsko a Nemecko, ktoré sa obávajú nákladov a vplyvu na obchod.



Priemyselná politika USA vyvolala napätie medzi Bruselom a Washingtonom. Krajiny Únie sú tiež frustrované z obrovských ziskov, ktoré generujú americkí exportéri energií vďaka dodávkam skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári.



"Európa dáva a trpí najviac, pokiaľ ide o sankcie proti Rusku," povedal francúzsky predstaviteľ. "Vidíme riziko vzniku priepasti medzi Európou a Spojenými štátmi," dodal a zdôraznil potrebu novej "synchronizácie".



Macron by mal pricestovať do Washingtonu v utorok (29.11.) večer pred začiatkom dvojdňového oficiálneho programu, v rámci ktorého ho čaká vo štvrtok (1.12.) štátna návšteva v Bielom dome.



Vzťahy medzi Macronom a Bidenom vážne zasiahol už spor o dodávku ponoriek Austrálii v roku 2021, ale odvtedy došlo k ich obnoveniu, pričom obaja prezidenti sa pravidelne rozprávali a stretávali.



Macrona bude v USA sprevádzať početná delegácia ministrov a vedúcich predstaviteľov podnikateľskej sféry, pričom návšteva bude zahŕňať rozhovory o jadrovej energii a spolupráci vo vesmíre.



(1 EUR = 1,0375 USD)