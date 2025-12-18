< sekcia Ekonomika
Macron: Francúzsko nie je pripravené podporiť dohodu EÚ - Mercosur
Cieľom obchodnej dohody EÚ - Mercosur je posilnenie obchodu medzi EÚ a štyrmi krajinami združenia, a to Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom.
Autor TASR
Brusel 18. decembra (TASR) - Francúzsko napriek novým ochranným opatreniam pre poľnohospodárov nepodporí obchodnú dohodu s juhoamerickým združením Mercosur v jej súčasnej podobe. Veľa sa zlepšilo, opatrenia však ešte neboli finalizované a koordinované s krajinami Mercosuru, vyhlásil vo štvrtok prezident Emmanuel Macron. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
