Macron hrozí Číne clami pre veľký prebytok v obchode s EÚ
Obchodný deficit EÚ s Čínou, druhou najväčšou ekonomikou sveta po Spojených štátoch, v roku 2024 prekročil 300 miliárd eur, uviedol Les Echos.
Autor TASR
Paríž 7. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu pohrozil Číne clami, ak nepodnikne kroky na zníženie svojho masívneho obchodného prebytku s Európskou úniou (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy AFP.
„Povedal som im, že ak nezareagujú, my Európania budeme nútení v nasledujúcich mesiacoch prijať rázne opatrenia,“ povedal Macron pre hospodárske noviny Les Echos po návrate zo štátnej návštevy Číny. Takéto opatrenia by sa mohli modelovať podľa krokov, ktoré podnikli Spojené štáty, „ako napríklad clá na čínske výrobky“, poznamenal.
Členské štáty EÚ si nemôžu individuálne stanovovať obchodnú politiku vrátane ciel, namiesto toho ich zastupuje Európska komisia. Macron, ktorého krajina je druhou najväčšou ekonomikou EÚ po Nemecku, uznal, že dosiahnutie konsenzu v otázke ciel voči Číne v celom bloku je náročné. Nemecko so svojou silnou prítomnosťou v Číne „zatiaľ nie je úplne naklonené nášmu postoju,“ pripustil.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa tento rok zaviedla clá na čínske výrobky vo výške 57 %, hoci táto sadzba bola v rámci predbežnej dohody, ktorú obe krajiny dosiahli v októbri, znížená na 47 %.
„Čína chce preniknúť do srdca európskeho priemyselného a inovačného modelu, ktorý bol historicky založený na strojoch a automobiloch,“ povedal Macron. Americký protekcionizmus tento problém z hľadiska EÚ zhoršil, keďže Čína „masívne“ presmerováva svoje výrobky pôvodne určené pre trh v USA do Európy, pripomenul. „Toto je otázka života a smrti pre európsky priemysel,“ skonštatoval francúzsky prezident.
Macron počas svojej návštevy Číny vyhlásil, že EÚ musí prijať viac priamych čínskych investícií ako súčasť úsilia o zníženie obchodného deficitu. „Nemôžeme stále dovážať, čínske spoločnosti musia prísť do Európy,“ povedal pre Les Echos a dodal, že čínskym podnikom nemožno dovoliť, aby sa správali ako „predátori s hegemonickými cieľmi“. EÚ potrebuje spojiť ochranu svojich najzraniteľnejších odvetví, ako je automobilový priemysel, s posilnením konkurencieschopnosti, dodal.
