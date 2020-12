Macron: Internetové firmy musia na daniach platiť viac

Paríž 14. decembra (TASR) - Internetové firmy by mali platiť viac na daniach, povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron na zasadnutí lídrov Organizácie krajín pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



"Potrebujeme férové zdanenie," uviedol Macron bez toho, aby menoval konkrétne firmy, ale mal na mysli spoločnosti, ako Facebook či Google. Poukázal na to, ako pandémia nového koronavírusu pomohla zrýchleniu digitalizácie, keďže mnoho ľudí teraz hľadá spôsoby, ako vykonávať prácu a ďalšie úlohy, ktoré kedysi vyžadovali ľudský kontakt.



To znamená nárast ziskov, ktoré však neviedli k príslušnému zvýšeniu platieb na daniach. Podľa Macrona mnohí daňoví poplatníci už naďalej nebudú akceptovať tento status quo.



OECD sa dlho snažila predložiť medzinárodné riešenie takzvanej digitálnej dane. Avšak pandémia rovnako ako politické nezhody narušili harmonogram tohto procesu.



Macron dodal, že je potrebné sa v rámci OECD dohodnúť na návrhu reformy daní do polovice roka 2021. Francúzsko zaviedlo digitálnu daň v roku 2019, ale neimplementovalo ju, keďže čakalo na výsledok medzinárodných rokovaní. USA varovali Francúzsko, že prijmú odvetné opatrenia, ak svoj plán implementuje.