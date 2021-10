Macron oznámil plán na obnovu priemyslu v hodnote 30 miliárd eur

Paríž 12. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok oznámil plán na obnovu priemyslu v hodnote 30 miliárd eur. Vyhlásil, že krajina by mala získať späť svoju pozíciu globálneho lídra v oblasti inovácií.



Macron vo svojom prejave v Elyzejskom paláci, šesť mesiacov pred prezidentskými voľbami a mesiac pred samitom OSN o klíme, povedal, že Francúzsko prijalo kľúčové rozhodnutia „o 15 - 20 rokov neskôr ako niektorí naši európski susedia“. A teraz potrebuje, aby „sa opäť stalo krajinou inovácií a výskumu“. Povedal to publiku, v ktorom boli šéfovia firiem aj študenti univerzít.



Francúzsko sa podľa neho potrebuje vrátiť k cyklu, ktorý pozostáva z „inovácií, výroby a exportu a k tomuto spôsobu financovania svojho sociálneho modelu“.



V nasledujúcej dekáde sa Francúzsko posnaží stať sa globálnym lídrom v oblasti zeleného vodíka a dostať na cesty dva milióny elektrických alebo hybridných automobilov.



Macron dodal, že Francúzsko do roku 2030 investuje tiež 1 miliardu eur do inovácií v oblasti výroby atómovej energie, a to predovšetkým do konštrukcie malých jadrových reaktorov.