Macron: Potrubie H2Med pre zelený vodík dokončia do roku 2030

Alicante 9. decembra (TASR) - Ambiciózny plynovod, ktorý má priviesť zelený vodík z Pyrenejského polostrova do zvyšku Európy, bude "dokončený do roku 2030 a bude stáť približne 2,5 miliardy eur". Vyhlásil to v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron na spoločnej tlačovej konferencii s premiérmi Španielska Pedrom Sánchezom a Portugalska Antóniom Costom v španielskom meste Alicante. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Bude to prvý veľký vodíkový koridor v Európskej únii (EÚ)," povedal Sánchez. Trojica lídrov sa stretla tesne pred začiatkom summitu EuroMed 9, na ktorom sa k nim pripojí ďalších šesť krajín južnej Európy: Chorvátsko, Cyprus, Grécko, Taliansko, Malta a Slovinsko.



Lídri Francúzska, Španielska a Portugalska na stretnutí načrtli plán a harmonogram dokončenia projektu H2Med, ktorý, ako dúfajú, bude čiastočne pokrytý z európskych fondov. A na záver rokovaní formálne podpísali spoločný projekt za prítomnosti šéfky Európskej komisie Ursuly Von der Leyenovej. "Dnes sa Iberský polostrov stáva hlavnou európskou energetickou bránou do sveta," povedala Von der Leyenová, ktorá iniciatívu privítala a uviedla, že má "potenciál pomôcť vybudovať skutočnú európsku vodíkovú chrbticu". "Do roku 2030 chceme v Európskej únii vyrobiť 10 miliónov ton obnoviteľného vodíka a plánujeme doviezť ďalších 10 miliónov ton," dodala.



Projekt plynovodu prichádza v čase, keď sa Európa snaží znížiť svoju závislosť od dodávok energií z Ruska, po jeho februárovej invázii na Ukrajinu. Podmorské potrubie, známe tiež ako BarMar pre svoju plánovanú trasu spájajúcu Barcelonu a Marseille, bude prepravovať zelený vodík, ktorý sa vyrába z vody elektrolýzou s využitím obnoviteľnej energie. Projekt v konečnom dôsledku uľahčí prechod EÚ na zelenú energiu, tvrdia predstavitelia francúzskej a španielskej vlády.



Na stretnutí v Alicante sa zúčastnili aj ministri energetiky zo všetkých troch krajín, aby ponúkli svoj pohľad na "uskutočniteľnosť projektu, jeho financovanie a počiatočný časový plán" výstavby, uviedli zdroje z Macronovej kancelárie.



Plynovod, ohlásený na októbrovom summite EÚ, ponúka alternatívu k zaniknutému projektu MidCat z roku 2003, ktorý mal prepravovať zemný plyn cez Pyreneje zo Španielska do Francúzska. Od tohto projektu sa upustilo v roku 2019 pre problémy so ziskovosťou a námietky zo strany Paríža a environmentalistov.



Cieľom H2Med je podporiť dekarbonizáciu európskeho priemyslu a poskytnúť mu prístup k čistej energii zo Španielska a Portugalska, ktoré dúfajú, že sa stanú svetovými lídrami v oblasti zeleného vodíka vďaka svojim početným veterným a solárnym farmám.



Pôvodnou myšlienkou bolo postaviť plynovod MidCat z Pyrenejského polostrova do strednej Európy, vzhľadom na obrovskú kapacitu Španielska a Portugalska v oblasti spracovania skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý prichádza v tankeroch.



Od tejto myšlienky sa však upustilo a nové potrubie má prepravovať iba zelený vodík, uviedli španielske a francúzske zdroje. Cena rozsiahleho projektu sa odhaduje na 2 miliardy eur.