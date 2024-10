Macron v Berlíne podporil sankčné clá EÚ na elektromobily z Číny

Paríž 2. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu vyjadril podporu Európskej komisii (EK) v otázke ciel na dovoz elektrických vozidiel vyrobených v Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Podporujem Komisiu v otázke elektrických vozidiel," povedal Macron v Berlíne a dodal, že Európska únia (EÚ) musí brániť svoj priemysel pred konkurenciou zo zahraničia. Dotácie, prostredníctvom ktorých Peking podporuje svojich výrobcov, označil za "neúnosné". "Vo všeobecnosti musíme chrániť rovnaké podmienky vo všetkých rôznych odvetviach nášho priemyslu," povedal Macron.



Členské štáty EÚ by o uvalení dodatočných ciel mali hlasovať v piatok (4. 10.), pričom clá by do platnosti mali vstúpiť koncom mesiaca. Vplyvné nemecké Združenie automobilového priemyslu (VDA) v stredu vyzvalo vládu, aby odmietla navrhované sankčné clá. Zavedenie vysokých dodatočných ciel by znamenalo ďalší ústup od medzinárodnej spolupráce a zvýšilo by riziko sporov v globálnom obchode, uviedla prezidentka VDA Hildegard Müllerová.



Nemecké automobilky, ktoré výrazne investovali na čínskom trhu a ich výsledky sú do veľkej miery závislé od predaja áut práve v Číne, vo všeobecnosti odmietajú uvalenie vysokých dovozných ciel. Podľa Müllerovej Berlín musí hlasovať proti. "Nemecká vláda musí v piatok zaujať jasný postoj a clá zamietnuť," zdôraznila.