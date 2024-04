Macron vyzval Európanov, aby boli ambicióznejší a uskutočnili reformy

Paríž 25. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyzval Európanov, aby sa stali ambicióznejšími v rýchlo sa meniacom svete a lepšie tak mohli čeliť výzvam od vojny, cez tvrdú konkurenciu v obchode, nedostatok energií, klimatické zmeny a rastúcu popularitu autoritárskych politikov. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Podľa Macrona je potrebná "revízia" obchodnej politiky Európskej únie (EÚ) na obranu európskych záujmov, pričom obvinil Čínu aj Spojené štáty, že už nerešpektujú pravidlá globálneho obchodu.



"Nemôže to fungovať, ak budeme jediní na svete rešpektovať pravidlá obchodu tak, ako boli napísané pred 15 rokmi a Číňania a Američania ich nebudú rešpektovať dotovaním kritických sektorov," vyhlásil francúzsky prezident v takmer dvojhodinovom prejave na parížskej univerzite Sorbonne. Vyzval pritom na rozsiahle obchodné a ekonomické reformy, aby EÚ mohla lepšie konkurovať Číne a USA.



"Urobme to isté," povedal Macron v prejave pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu.



Upozornil tiež, že Európa môže "zomrieť", ak sa jej nepodarí vybudovať vlastnú silnú obranu v čase ruskej vojny na Ukrajine.



EÚ je rozdelená, "príliš pomalá a nemá ambície" v čase, keď sa potrebuje stať superveľmocou, brániť svoje vlastné hranice a hovoriť jedným hlasom, ak chce prežiť a prosperovať. Budúcnosť Európy "závisí výlučne od našich rozhodnutí," dodal.



Macron je zanietený zástanca zjednotenej a asertívnej Európy. V prieskumoch pred voľbami 6. až 9. júna však vedú krajne pravicové strany. Francúzsky prezident vyzval preto na ochranu demokratických hodnôt pred "autoritárskym modelom", ktorý sa podľa neho stáva čoraz populárnejším na celom kontinente.