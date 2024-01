Macron vyzýva na menej regulovanú priemyselnú politiku v Európe

Štokholm 31. januára (TASR) - Európa potrebuje "inteligentnejšiu" a menej regulovanú priemyselnú a energetickú politiku. Uviedol to v stredu francúzsky prezident Emmanuel Macron počas štátnej návštevy vo Švédsku. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Macron počas druhého dňa svojej návštevy v škandinávskej krajine povedal francúzskym a miestnym podnikateľom, že nadmerná regulácia znevýhodňuje Európu v porovnaní s USA a Čínou.



"Potrebujeme viac investícií, jednotnejší trh a menej regulácií," dodal Macron a varoval pred rizikom, že Európa zaostane za svojimi hlavnými rivalmi.



Vyzval pritom na zvýšenie investícií do kritických sektorov, ako sú obrana, vesmír, umelá inteligencia a zelené technológie. Európa podľa neho potrebuje urýchliť rozvoj nízkouhlíkovej energie.



Počas jeho návštevy v Štokholme podpísali obe krajiny partnerstvá s cieľom rozšíriť spoluprácu v jadrovom, obrannom a lesnom sektore.



Podľa Macronovho tímu ich cieľom je, aby sa Francúzsko a Švédsko stali európskymi lídrami v inováciách v rámci tzv. zeleného prechodu a digitálnej transformácie.



Macron by mal vo Švédsku navštíviť aj European Spallation Source (ESS), pokrokové centrum pre atómový výskum, ktoré stavajú v univerzitnom meste Lund, a ktoré financuje 13 európskych krajín, vrátane Francúzska.