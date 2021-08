Macy's vykázal za 2. štvrťrok zisk

New York 19. augusta (TASR) - Americká sieť obchodných domov Macy's vykázala v 2. štvrťroku finančného roka 2021/2022 zisk po vlaňajšej strate. Jej výsledky za obdobie máj - júl 2021 prekonali očakávania Wall Street, keďže sa zaočkovaní Američania vrátili do tzv. kamenných obchodov.



On-line predaj ale medziročne klesol o 6 % po strmom náraste o 53 % v predchádzajúcom roku v dôsledku obmedzení na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu. V porovnaní s rovnakým obdobím (máj - júl) 2019, teda pred pandémiou, bol však on-line predaj Macy's v 2. štvrťroku súčasného finančného roka vyšší o 45 %.



Macy's sa zameral na neformálnejšie položky, keď znova otvoril svoje obchody po uvoľnení blokád, zredukoval zásoby, zriadil výdajné miesta pre on-line objednávky a natrvalo zatvoril niektoré obchody.



Maloobchodníci teraz pozorne sledujú šírenie variantu delta ochorenia COVID-19. Zápasia tiež s problémami v dodávateľských reťazcoch a vyššími cenami, pričom dočasné vládne stimuly a ďalšie výhody, ktoré pomohli podporiť výdavky v predchádzajúcich mesiacoch, končia.



Výsledky amerických maloobchodníkov však tento týždeň ukázali, že zostávajú zatiaľ odolní.



Macy´s zaznamenal za tri mesiace do konca júla 2021 zisk 345 miliónov USD (294,29 milióna eur), čo predstavuje 1,08 USD na akciu, po strate 431 USD alebo 1,39 USD/akcia v rovnakom období vlani.



Upravený zisk na akciu dosiahol 1,29 USD, zatiaľ čo ekonómovia, ktorých oslovila spoločnosť FactSe, predpovedali Macy´s zisk len 23 centov na akciu.



Tržby vzrástli takmer o 60 % na 5,65 miliardy USD z minuloročných 3,56 miliardy USD a boli vyššie než 5,01 miliardy USD, ktoré očakávali analytici.



Macy´s zlepšil svoju prognózu príjmov za celý rok do konca januára 2022. Najnovšie tak predpovedá tržby v rozmedzí 23,5 až 23,95 miliardy USD namiesto 21,73 - 22,23 miliardy USD a upravený zisk na akciu v pásme 3,41 až 3,75 USD, a nie 1,71 až 2,12 USD/akcia.



(1 EUR = 1,1723 USD)