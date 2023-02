MAD v Liptovskom Mikuláši za minulý rok prepravila vyše milión ľudí

Liptovský Mikuláš 24. februára (TASR) – Mestská autobusová doprava (MAD) v Liptovskom Mikuláši prepravila počas minulého roka 1.021.106 cestujúcich. Pre TASR to v piatok uviedla hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. Zdôraznila, že napriek obdobiu pandémie, ktoré trvalo aj na jar 2022 a prinieslo rôzne obmedzenia, dosiahli v počte prepravených osôb stabilizáciu. V niektorých mesiacoch dokonca aj nárast oproti obdobiu pred pandémiou.



"Prevádzka MAD prešla za posledné roky veľkou reformou, pribudla nová linka na Kamenné pole, zahustili sme spoje do mestských častí, zaviedla sa taktová doprava na Podbreziny a späť. Kompletnou obnovou prešiel vozidlový park a všetkých 11 vozidiel máme v najvyššej euro norme – spĺňajú najvyššie ekologické štandardy," priblížila Čapčíková. Podotkla, že vozidlá majú bezbariérové vstupy a aj časť vnútorných priestorov je riešená bezbariérovo.



Spomenula aj elektronizáciu platieb za cestovné. Zaviedli časové lístky, možnosti platby kreditnou kartou, tiež smart systém pre dobíjanie dopravných kariet. "Aj vďaka týmto krokom prijímame od cestujúcej verejnosti len minimum podnetov na zmeny cestovných poriadkov. Je to pre nás signál, že sme ich nastavili správne. Zmeny, ktoré sa medziročne robia, sú len drobné a väčšinou v súvislosti so zmenami grafikonov železničnej dopravy, na ktoré sa snažíme spoje prispôsobiť," povedala hovorkyňa.



V najbližších rokoch chce mesto modernizovať autobusové zastávky a prístrešky. Na vybraných frekventovaných zastávkach plánujú umiestniť informačné elektronické panely, ktoré budú informovať o spojoch.