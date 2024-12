Maďari a Rusi pokročili v riešení problému so sankciami

Budapešť 3. decembra (TASR) - Maďarsko a Rusko už našli riešenia troch zo štyroch problémov vyplývajúcich zo sankcií USA voči ruskej banke Gazprombank. Oznámil to v utorok maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó na vypočutí v hospodárskom výbore maďarského parlamentu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Rozhodnutie Washingtonu o zaradení banky na sankčný zoznam vážne zasiahlo Maďarsko v štyroch oblastiach platieb, ktoré sa donedávna uskutočňovali cez túto spoločnosť, povedal minister. Konkrétne sú podľa neho ovplyvnené dodávky ruského paliva pre jadrovú elektráreň Paks, poplatky za tranzit plynu cez územie oboch susedných krajín, ako aj za nákup plynu na základe zmlúv s ruskom plynárenskou spoločnosťou Gazprom, priblížil minister. Szijjártó ďalej uviedol, že o problematike rokoval v pondelok (2. 12.) v Moskve s ruským vicepremiérom Alexandrom Novakom a zástupcami veľkých ruských energetických spoločností.



"Našli sme riešenia troch otázok zo štyroch. V jednom prípade už máme právny základ pre dve konkurenčné právne konštrukcie, z ktorých vyberieme tú najlepšiu," povedal minister.



Washington koncom novembra uvalil na Gazprombank nové sankcie, ktoré bránia štátom kontrolovanej banke, aby realizovala akékoľvek nové transakcie súvisiace s energetikou, ktoré sa dotýkajú amerického finančného systému. USA sa zamerali aj na približne 50 ďalších ruských bánk a na ruský platobný systém SPFS. Sankcie stanovujú obdobie ukončenia transakcií zahŕňajúcich Gazprombank do 20. decembra a transakcií súvisiacich s projektom ropy a zemného plynu Sachalin 2 na ruskom Ďalekom východe do 28. júna 2025.