Maďari kontrolujú zásielky ukrajinského obilia prechádzajúce krajinou

Budapešť 18. apríla (TASR) - Všetky zásielky obilia, ktoré z Ukrajiny vstupujú na územie Maďarska po ceste a železnici, sú kontrolované. Cez Maďarsko môžu prechádzať iba vozidlá tranzitnej dopravy. Podľa servera profitline.hu to v utorok uviedol štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva zodpovedný za potravinársky priemysel a obchodnú politiku Márton Nobilis, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Štátny tajomník na maďarsko-ukrajinskom hraničnom priechode Záhony nadránom preveroval plnenie opatrení súvisiacich s dovozom poľnohospodárskych výrobkov.



Počas kontroly zásielky kukurice zo susednej krajiny, ktorú vykonávali experti Národného úradu pre bezpečnosť potravín (Nébih) a colného úradu NAV Nobilis povedal, že po odbere vzoriek zásielky bude kamión zapečatený a bude pokračovať v ceste cez Maďarsko do cieľa. Jazdu všetkých kamiónov s takýmto nákladom monitoruje elektronický systém kontroly cestnej nákladnej dopravy a cestou budú preverovať aj hmotnosť zásielok.



Štátny tajomník pripomenul, že Maďarsko nasleduje poľský príklad a nepovoľuje dovoz ukrajinského obilia alebo iných poľnohospodárskych produktov. "Chceme chrániť maďarských poľnohospodárov pred zaplavením trhu ukrajinským obilím, čo by spôsobilo škody maďarským producentom," podčiarkol politik a dodal, že ministerstvo pôdohospodárstva pracuje na tom, aby sa zákaz v budúcnosti rozšíril aj na ďalšie ukrajinské potraviny.