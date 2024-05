Maďari robia veľké nákupy na Slovensku i v Rumunsku

Budapešť 29. mája (TASR) - Maďarom sa vyplatí za veľkými nákupmi cestovať za hranice aj 100 kilometrov. Príčinou je vysoká DPH v Maďarsku, ktorá je vo výške až 27 %, ako aj rekordná inflácia v uplynulom poldruha roku. Najviac cestujú Maďari nakupovať na Slovensko a do Rumunska. Upozornil na to v stredu server index.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na Slovensko sa Maďarom oplatí ísť pre akcie obchodných reťazcov, inak podľa údajov Maďarskej národnej banky (MNB) sú potraviny na Slovensku drahšie než v Maďarsku. Pri použití vernostných kariet a špeciálnych zliav sa ale nakupovať za hranicami už môže Maďarom vyplatiť. V Rumunsku sa dá nakúpiť lacnejšie než v Maďarsku aj za bežné ceny, netreba hľadať zľavy, píše server.



"Zo štatistík vyplýva, že Slovensko je skutočne drahšie, ale napríklad cigarety sú o 20 % lacnejšie. Okrem toho, ak nájdete potravinovú skupinu, ktorá je lacnejšia - pivo či mliečne výrobky - alebo môže byť na niektoré výrobky aktuálna zľava, môže to viesť k situácii, že aj napriek nákladom na pohonné hmoty sa oplatí Maďarom cestovať nielen z prihraničného územia," povedal analytik servera portfolio.hu Péter Szász.



Maďarské ceny sú podľa údajov MNB na úrovni európskeho priemeru.