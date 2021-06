Maďari sprísňujú určovanie environmentálnej kategórie v mýtnom systéme

Budapešť 1. júna (TASR) - V Maďarsku sa v mýtnom systéme HU-GO od 1. júla 2021 sprísňujú pravidlá určovania environmentálnej kategórie vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 tony. TASR o tom v utorok informovala maďarská diaľničná spoločnosť NÚSZ, ktorá zdôraznila, že zainteresovaní majú mesiac na to, aby v systéme preukázali environmentálne hodnotenie svojich vozidiel.



NÚSZ uviedla, že od 1. júla 2021 automaticky klasifikuje do najhoršej environmentálnej kategórie tie nákladné vozidlá registrované v systéme HU-GO s celkovou hmotnosťou vozidla vyššou ako 3,5 tony, registrované v zahraničí, ktorých environmentálne hodnotenie dopravcovia nemôžu dôveryhodne preukázať.



Zainteresovaní tak majú jeden mesiac na to, aby do svojho profilu HU-GO vložili povinné rozšírené registračné údaje (značka, rok výroby, číslo podvozku) a nahrali dokument o vozidle obsahujúci environmentálnu klasifikáciu. Primárnym cieľom je lepšie presadzovanie zásady „znečisťovateľ platí“.



Jedným z prvkov pri určovaní mýta za používanie ciest nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou vozidla viac ako 3,5 tony je environmentálna kategória. Jej stanovenie - správne poskytnutie potrebných údajov a ich doloženie autentickým dokumentom - je nevyhnutnou podmienkou toho, aby sa úhrada mýta uskutočňovala v prípade všetkých nákladných vozidiel používajúcich spoplatnené cesty v Maďarsku spôsobom, ktorý je v súlade s úrovňou znečisťovania životného prostredia a emisií škodlivých látok.



"Zatiaľ čo v prípade nákladných vozidiel registrovaných v Maďarsku môže NÚSZ kontrolovať environmentálnu klasifikáciu z maďarského verejného registra vozidiel, v prípade vozidiel registrovaných v zahraničí to v súčasnosti nie je možné. Dodržiavanie zásady ´znečisťovateľ platí´ však platí pre každého, preto sme zaviedli povinné - na základe našich všeobecných obchodných podmienok - poskytovanie rozšírených registračných údajov (značka, rok výroby, číslo podvozku) a nahranie dokladu o environmentálnej kategórii vozidla v profile HU-GO,“ spresnil generálny riaditeľ NÚSZ Tamás Bartal.



Zahraničných dopravcov generálny riaditeľ vyzval, aby v priebehu nasledujúceho mesiaca skontrolovali, či boli požadované údaje poskytnuté správnym spôsobom a či boli nahrané potrebné dokumenty, a pokiaľ tak ešte neurobili, aby ich doplnili. "Žiadame tiež našich klientov, aby zo svojho profilu HU-GO odstránili vozidlá, ktoré už nevlastnia. Samozrejme, všetkých zainteresovaných budeme priamo aj nepriamo informovať,“ dodal Bartal.