Maďarská aliancia: Finančná situácia samospráv sa budúci rok zhorší

Bratislava 21. októbra (TASR) - Mimoparlamentná strana Magyar Szövetség - Maďarská aliancia odhaduje, že vo fiškálnom roku 2025 môže výpadok príjmov samospráv dosiahnuť až 300 miliónov eur. Navrhuje preto zavedenie daňového mixu, o čom informoval v pondelok tlačový odbor strany.



"Príjmy samospráv negatívne zasiahne napríklad zmena financovania materských škôl, zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) z 20 % na 23 %, zánik štátnej pomoci vo forme poskytnutia časti výnosu daní z príjmov právnických osôb (dočasné opatrenie zamerané na zmiernenie dosahu daňového bonusu) či možnosť asignácie dvoch percent dane z príjmu rodičom," uviedla strana.



Upozornila, že vyššie náklady hospodárenia s odpadmi prinesie zavedenie mechanicko-biologickej úpravy odpadov od budúceho roka. Tieto opatrenia pritom podľa nej budú musieť zaplatiť občania, keďže samosprávy budú nútené zvýšiť miestne dane.



"Navrhujeme, aby sa z dôvodu zastabilizovania finančnej situácie samospráv zaviedol tzv. daňový mix, v dôsledku čoho by sa ich financovanie stalo oveľa stabilnejším a spravodlivejším. Do tohto daňového mixu by mali byť zahrnuté všetky dane z príjmov, dane za tovary a služby (DPH, spotrebné dane) a transakčná daň," objasnila strana.



Podiel samospráv na tomto daňovom mixe by mal podľa nej predstavovať 14,5 %, čo približne zodpovedá ich podielu na všetkých daňových príjmov štátu v rokoch 2019 až 2022. "Navrhujeme ďalej, aby vláda uplatnila dočasnú výnimku na DPH pri už zazmluvnených investíciách, keďže zvyšovanie nákladov pri niektorých projektoch môže ohroziť ich financovanie," uzavrela strana.