Maďarská aliancia spustila petíciu, týka sa financovania samospráv

Bratislava 8. novembra (TASR) - Mimoparlamentná strana Magyar Szövetség - Maďarská aliancia spustila v piatok petíciu, v ktorej navrhuje nastaviť spravodlivejší systém financovania samospráv. Jej členovia žiadajú vládu, aby upravila financovanie samospráv v prípade nadmorskej výšky aj veľkosti obcí a miest. V piatok o tom na tlačovej besede informoval predseda Maďarskej aliancie László Gubík.



"Vyššie položené obce dostávajú viac peňazí, pričom sa vôbec nezohľadňujú fakty klimatických zmien a tým postupné znižovanie potreby vykurovania alebo naopak stúpanie potreby chladenia. Treba brať do úvahy aj to, že aj nižšie položené obce majú svoje špeciálne potreby. Dokonca extra výdavky, na základe kritéria veľkostnej kategórie obce je znevýhodnená drvivá väčšina obcí a miest na Slovensku," uviedol Gubík.



Doplnil, že deväť najväčších miest je dotovaných zvyškom Slovenska. Vlani dostali tieto mestá finančnú podporu vo výške viac ako 106 miliónov eur.



Podpredseda Maďarskej aliancie Péter Őry zdôraznil, že ďalším extra výdavkom pre obce a mestá je napríklad dlhodobý výskyt komárov okolo vodných tokov od mája do októbra, pričom na riešenie tohto problému často nemajú vyčlenené peniaze.



Mimoparlamentná strana chce návrh na spravodlivejší systém financovania samospráv dostať aj do medzirezortného pripomienkového konania.



"Vieme navrhnúť taký systém riešenia, ktorý by bol spravodlivý pre každú jednu obec a pre každého jedného obyvateľa danej obce aj s trvalým pobytom, možno aj bez trvalého pobytu, aj občana, aj nie občana Slovenskej republiky," uzavrel Őry.