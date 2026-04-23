Maďarská aliancia:Od roku 1991 došlo v SR k 5388 konfiškáciam pozemkov
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Od roku 1991 došlo na Slovensku k 5388 prípadom zápisu vlastníckeho práva štátu k pozemkom na základe Benešových dekrétov. Na základe svojich zistení o tom na tlačovej konferencii informovali mimoparlamentná strana Maďarská aliancia a právnik Viktor Bugár, podľa ktorých ide o porušenie princípov právneho štátu. Vládu vyzývajú, aby situáciu riešila, informácie poskytli aj Európskej komisii. Slovenský pozemkový fond (SPF) namieta, že ide o „administratívne zosúladenie evidencie s historicky vzniknutým právnym stavom“.
Maďarská aliancia zdôrazňuje, že jej cieľom nie je zrušenie Benešových dekrétov. Navrhujú prijatie zákona, ktorý by zakázal pri nových zápisoch majetku v prospech štátu vychádzať z právnych dokumentov vzniknutých pred rokom 1990. Podľa Bugára by dočasným riešením mohlo byť metodické usmernenie generálneho riaditeľa SPF, ktoré by fondu zakázalo podávať ďalšie návrhy na zápis na základe 80-ročných konfiškačných listín.
SPF vo svojom vyhlásení uviedol, že tieto zápisy sa týkajú predovšetkým kontroly a odstraňovania chybných zápisov po revízii evidencie pozemkov, pri ktorej došlo k zápisu nesprávnych vlastníckych práv do evidencie nehnuteľností. „Predkladané listiny na vykonanie záznamu skúma aj príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, ktorý v prípade pochybnosti o kvalifikovanom preukázaní prechodu vlastníckeho práva na štát nie je povinný záznam vykonať, resp. je oprávnený vyžiadať si predloženie ďalších doplňujúcich podkladov,“ doplnil SPF.
O situácii s pozemkami sa podľa Bugára diskutovalo aj na pôde Európskeho parlamentu a Európskej komisie (EK), ktorú zaujímalo, či boli na konfiškovaných pozemkoch zrealizované projekty financované z prostriedkov EÚ. „Takýto dôkaz sme našli a bol predložený predstaviteľom EK. Ide o výstavbu cyklochodníka v katastri obce Dunajská Lužná,“ priblížil právnik s tým, že prípad už bol pridelený konkrétnemu pracovníkovi v EK.
Zbieranie údajov o konfiškáciách ešte podľa podpredsedu Maďarskej aliancie Pétera Őryho nie je ukončené. Zároveň zdôraznil, že prípady sa netýkajú len južného Slovenska a etnických Maďarov. Poukázal tiež na to, že zápisy vlastníckeho práva štátu k pozemkom na základe Benešových dekrétov sa udiali aj v deň vstupu Slovenska do EÚ. „V ten deň, keď SR deklarovala, že žiadne právne kroky sa neuskutočňujú na základe princípu kolektívnej viny,“ poznamenal Őry s tým, že v tomto prípade strana plánuje ďalší právny krok.
