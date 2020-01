Maďarská banka OTP odchádza zo SR, plánuje expanziu v Slovinsku a inde

Ľubľana 8. januára (TASR) - Maďarská banka OTP plánuje tento rok do jari opustiť Slovensko, keďže sa jej v uplynulých rokoch nepodarilo zvýšiť svoj podiel na slovenskom trhu nad 3 %.



"Naším plánom je zvýšiť podiel na trhu všade, kde pôsobíme," uviedol Sándor Csányi, predseda Predstavenstva OTP, na tlačovej konferencii v Slovinsku.



Maďarská banková skupina totiž minulý rok prevzala od francúzskej Société Générale jej slovinskú dcéru SKB Banka. A plánuje ďalšiu expanziu prostredníctvom prevzatí.



SKB Banka bola v roku 2018 štvrtou najväčšou bankou v krajine s podielom na trhu na úrovni 8 %. Od polovice decembra 2019 je súčasťou OTP.



Maďarská banka podľa Csányiho dúfa, že v strednodobom horizonte zvýši svoj podiel na slovinskom trhu na približne 25 % až 30 %, aby mohla efektívnejšie riadiť svoje podnikanie. To je viac ako 23 %, čo je aktuálny podiel NLB, najväčšej banky v Slovinsku.



OTP, jedna z najväčších bankových skupín v juhovýchodnej a východnej Európe, si želala nejaký čas vstúpiť do Slovinska, ako uviedol Csányi v stredu v Ľubľane. Nevyšli jej však pokusy o získanie NKBM a Abanky, no nakoniec sa dostala k SKB Banke, "jednej z najlepších bánk na trhu", ako vyhlásil.



Csányi tiež povedal, že OTP, ktorá pôsobí v 12 európskych krajinách, plánuje expandovať do nových štátov, a možno aj za hranice Európy. Dodal, že sa obzerá aj po niektorých ázijských trhoch.