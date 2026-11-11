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Maďarská banka OTP zvažuje úplný odchod z Ruska
Generálny riaditeľ skupiny OTP Péter Csányi začiatkom novembra oznámil, že banka skúmala možnosti predaja svojej ruskej dcérskej spoločnosti, nepodarilo sa jej však nájsť vhodného kupca.
Autor TASR
Budapešť 11. novembra (TASR) - Najväčšia maďarská banka OTP zvažuje úplný odchod z ruského trhu. Spoločnosť v stredu oznámila, že konečné rozhodnutie plánuje prijať do konca roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Cieľom je maximalizovať dlhodobú hodnotu pre akcionárov a zároveň zabezpečiť súlad s úspešnou realizáciou stratégie medzinárodného rozvoja skupiny. Skupina OTP medzitým naďalej kladie dôraz na úplné dodržiavanie miestnych zákonov a medzinárodných sankcií,“ uviedla banka v správe o hospodárení za tretí štvrťrok.
Generálny riaditeľ skupiny OTP Péter Csányi začiatkom novembra oznámil, že banka skúmala možnosti predaja svojej ruskej dcérskej spoločnosti, nepodarilo sa jej však nájsť vhodného kupca. Poukázal na ťažkosti spojené s pôsobením na ruskom trhu v dôsledku západných sankcií a zároveň uviedol, že OTP má v úmysle pokračovať vo svojej činnosti v Rusku „dovtedy, kým to bude ekonomicky životaschopné“.
„Cieľom je maximalizovať dlhodobú hodnotu pre akcionárov a zároveň zabezpečiť súlad s úspešnou realizáciou stratégie medzinárodného rozvoja skupiny. Skupina OTP medzitým naďalej kladie dôraz na úplné dodržiavanie miestnych zákonov a medzinárodných sankcií,“ uviedla banka v správe o hospodárení za tretí štvrťrok.
Generálny riaditeľ skupiny OTP Péter Csányi začiatkom novembra oznámil, že banka skúmala možnosti predaja svojej ruskej dcérskej spoločnosti, nepodarilo sa jej však nájsť vhodného kupca. Poukázal na ťažkosti spojené s pôsobením na ruskom trhu v dôsledku západných sankcií a zároveň uviedol, že OTP má v úmysle pokračovať vo svojej činnosti v Rusku „dovtedy, kým to bude ekonomicky životaschopné“.