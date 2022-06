Maďarská národná banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o 185 bodov

Budapešť 28. júna (TASR) - Maďarská národná banka (MNB) v utorok šokovala trh a razantne sprísnila menovú politiku. Menový výbor MNB zdvihol kľúčovú úrokovú sadzbu až o 185 bázických bodov na 7,75 % z 5,9 %. To bolo najrazantnejšie sprísnenie menovej politiky od októbra 2008, keď MNB na začiatku globálnej finančnej krízy zvýšila kľúčový úrok o 300 bázických bodov.



MNB tak zrýchlila zvyšovanie sadzieb. Dôvodom bol tohtotýždňový prepad forintu na rekordné minimum a prudký rast inflácie.



Po oznámení rozhodnutia MNB sa forint posilnil na 395,75 HUF/EUR z približne 400 HUF/EUR tesne pred oznámením. V pondelok (27. 6.) sa jeho kurz oslabil až na 404,5 HUF/EUR.



Analytici v priemere počítali so zvýšením kľúčovej sadzby o 50 bázických bodov na 6,4 %.



Ekonómovia očakávajú, že inflácia v Maďarsku dosiahne v tomto roku 10,25 %, čo by bolo najviac za 24 rokov. Na budúci rok by sa mala spomaliť na 6,5 %, čo je stále nad cieľovým pásmom (2 % až 4 %) MNB.